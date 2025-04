Zoomarine compie 20 anni

Dietro il divertimento, le risate, le attrazioni c’è un cuore pulsante: è il capitale umano di Zoomarine che quest’anno festeggia 20 anni e che ringrazia il suo pubblico, milioni di visitatori e un percorso in crescita costante, ma soprattutto il suo team di professionisti che, giorno dopo giorno, ha contribuito al successo di un parco che ha costruito negli anni un’eredità generazionale fatta di ricordi, emozioni, formato famiglia.

Per l’occasione speciale sono ben 20 le nuove iniziative che Zoomarine ha riservato ai propri ospiti: l’apertura di favolose attrazioni, come “Medusa”, adrenalinica e avvincente discesa con ben oltre 220 metri scivoli per tutte le età, “La Casa Loca”, nel regno di Camelot una casa danzante un po’ birichina con i suoi movimenti imprevedibili che possono raggiungere le nuvole, il nuovo spettacolo al Galeone dei Tuffatori “Hook Pan Show”, un’avventura senza tempo tra cannonate, salti, tuffi nella una rinnovata nave dei pirati che farà tornare anche i grandi un po’ bambini. Inoltre l’apertura di “Game Experience Center”, la nuova area videogiochi frutto dell’accordo con il brand internazionali Nintendo Italia.

L’amministratore delegato Alex Mata, fiero dei risultati raggiunti, spiega come dopo due decadi e oltre 10 milioni di visitatori e 500.000 studenti, i visitatori siano cresciuti con il Parco attraverso percorsi esperienziali educativi, imparando a rispettare la natura e condividendo centinaia di progetti di conservazione:

“È un parco unico in Italia. Non esiste una realtà come Zoomarine, dove in armonia si mescolano un Giardino Zoologico con oltre 400 animali, un parco acquatico rinnovato con 7 piscine e 32 scivoli, oltre 30 attrazioni ed un’offerta di 12 spettacoli e dimostrazioni al giorno. Tutto questo in un solo biglietto! È un’offerta dedicata alle famiglie e consolideremo la nostra strategia nei prossimi 10 anni, continuando a condividere esperienze indimenticabili in armonia con l’ambiente.”

Tra le proposte importanti da sottolineare nel 2025 il Parco offrirà l’ingresso gratuito alle categorie che più si sono distinte in questi anni nell’aiutare il prossimo, tra cui medici e personale sanitario, croce rossa e protezione civile, insegnanti, case famiglia, ma anche eventi speciali.

Zoomarine continua ad essere un punto di riferimento importante tra i parchi tematici, e dal 2005 punta sull’importanza di realizzare percorsi educazionali nel rispetto degli animali, dell’ambiente e delle persone.

Dal mese di aprile partono i festeggiamenti con un cartellone ricco di novità, anche con la presenza di una delle protagoniste più amate dai bambini, ovvero Lucilla la Fatina del Sole che, con centinaia di migliaia di iscritti sui suoi canali social, ha letteralmente conquistato il popolo dei piccoli. I suoi brani più popolari e le coloratissime coreografie faranno da sfondo al nuovo attesissimo evento il 27 aprile 2025 in compagnia di Daisy Dot.

Messaggi positivi e rassicuranti, tanta energia e una ondata di allegria per un live show (non incluso nel biglietto di ingresso) che nel gran finale permetterà ai fan anche di conoscere i propri idoli e farsi fare una foto ricordo dal team del parco.

Ma le sorprese appunto non sono finite. Dall’accoglienza, agli artisti e fino ai tecnici, l’anima di Zoomarine si prepara a intrattenere, coccolare e far divertire i visitatori per un 2025 colmo di sorrisi ed allegria verso ennesimi traguardi, con un occhio sempre attento all’innovazione, alla sostenibilità e all’impatto sociale sul territorio.

Info e prenotazioni: www.zoomarine.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.