Zootecnia e Parchi di Maurizio Gubbiotti alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Il 25 febbraio 2023 alle ore 11:00 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi si terrà la presentazione del libro Zootecnia e Parchi di Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura. Costruire un futuro di sostenibilità ambientale e sociale per un nuovo rapporto tra persone, natura e animali, libro di Maurizio Gubbiotti edito da Point Vètèrinaire Italie, prende ispirazione da uno studio realizzato presso diverse aziende presenti in molti parchi italiani. L’obiettivo è mostrare opportunità di futuro importanti non solo per i parchi, l’allevamento e la zootecnia, ma per l’intero Paese e soprattutto per il nostro patrimonio naturale e produttivo.

Maurizio Gubbiotti, giornalista, fondatore di Legambiente Lazio e oggi presidente di RomaNatura, si occupa sotto varie vesti di tematiche legate all’ambiente. Ha partecipato a importanti appuntamenti internazionali ricoprendo per alcuni anni l’incarico di esperto della Commissione europea su ambiente e occupazione. È autore di diverse pubblicazioni, lezioni universitarie, interventi in seminari e convegni su tematiche ambientali, internazionali e del Terzo Settore.

L’evento è sostenuto dal patrocinio del Coordinamento Uniti per la Cervelletta per la sua rilevanza sugli insediamenti produttivi nei parchi e nelle aree protette.

“Ho la convinzione che i parchi oggi oltre alla mission della conservazione e della protezione della natura debbano raccogliere anche le sfide sociali, come il contribuire a un rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita” (Maurizio Gubbiotti).

