Ztl,trucco del portellone per nascondere la targa: beccato e denunciato un 61enne

Pensava di aver trovato la scappatoia perfetta per violare i varchi elettronici del Centro Storico senza ricevere la multa a casa, ma il suo stratagemma si è trasformato in una denuncia penale e nel sequestro del mezzo.

Durante uno dei consueti servizi di monitoraggio della Zona a Traffico Limitato (ZTL), una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale ha intercettato e fermato un automobilista in via Urbana, nel rione Monti.

L’uomo, un cittadino italiano di 61 anni alla guida di una Smart, aveva oltrepassato il varco elettronico tenendo il portellone posteriore dell’auto completamente abbassato.

Una mossa calcolata per orientare la targa verso l’asfalto e impedirne così la lettura da parte delle telecamere di sorveglianza.

La Trappola di via Urbana e il Fermo dell’Auto

Gli agenti, appostati proprio per monitorare un’area in cui il fenomeno era stato più volte segnalato, hanno bloccato il veicolo pochi metri dopo l’ingresso.

Oltre 100 Furbetti da Inizio Anno: l’Identikit degli Stratagemmi

Quello di via Urbana è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi. Dall’inizio del 2026, l’azione congiunta degli agenti del I Gruppo Centro e del GPIT ha permesso di scovare e perseguire oltre cento casi di accessi fraudolenti all’interno del perimetro storico della Capitale.

Le Indagini Digitali sulle Targhe Clonate

I controlli dei caschi bianchi non si fermano alla flagranza di reato in strada. Una quota significativa di denunce scatta a seguito delle indagini digitali avviate dai comandi della Polizia Locale.

Gli agenti incrociano le immagini dei transiti sospetti con i database della motorizzazione civilistica, riuscendo a scoprire casi complessi di targhe clonate o abbinate a veicoli del tutto diversi da quelli autorizzati (es. permessi disabili falsificati), a tutela dei cittadini onesti che si vedevano recapitare a casa sanzioni per infrazioni mai commesse.

I controlli della Polizia Locale, fanno sapere dal comando di via della Consolazione, proseguiranno in modo serrato anche nelle prossime settimane, con l’impiego di pattuglie civetta e posti di blocco mobili a ridosso dei varchi caldi del centro per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della mobilità cittadina.

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