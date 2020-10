Dal 25 ottobre sono iniziate le votazioni on line sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” per il 10° Festival di Teatro Amatoriale “Colli Aniene Roma” CORTI SOCIAL. Ricordiamo che quest’anno l’evento si svolge in totale modalità virtuale sulla piattaforma Facebook. I primi tre corti in gara sono visibili dal 25 al 28 ottobre e già da domani saranno rimossi per fare spazio alle successive commedie in gara. La modalità di votazione è molto semplice, basta pigiare il “mi piace” sul corto di vostra preferenza ( si chiede cortesemente di evitare di postare commenti.)

I tre corti che potrete visionare fino a questa sera sono i seguenti:

La Compagnia “I Sognattori” (Latina) con il corto: “Il Basso” – Un omaggio a Troisi e al suo film “ricomincio da tre”

La Compagnia “Il Teatro di Torre Angela” (Roma) con il corto “In famiglia…con Aldo Fabrizi” – Un monologo ispirato alla comicità di Aldo Fabrizi

La Compagnia “Piccolo Palcoscenico” (Pomezia) con il corto: “Menecmi” – I Menecmi è una delle prime testimonianze teatrali in cui viene introdotto il gioco del “doppio”. Da Plauto in poi il meccanismo dell’ «equivoco» verrà replicato innumerevoli volte ma questo testo resta il riferimento per eccellenza.

Da domani altri tre spettacoli a vostra disposizione per strapparvi un sorriso in un momento che è difficile sorridere.

il programma completo dei corti in gara a partire dal 29 ottobre QUI