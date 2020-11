10° Festival Teatro Brillante Colli Aniene, alla fase finale con sei corti

Si è conclusa la fase preliminare del 10° Festival di teatro brillante amatoriale “Colli Aniene – Roma” dove migliaia di persone hanno seguito l’evento esprimendo sulla pagina dei “I Scoordinati” le proprie preferenze.

I tre corti più votati dal pubblico su Facebook passeranno quindi alla fase finale.

A sua volta, una Giuria Tecnica ha selezionato altri tre corti che passeranno anch’essi alla fase finale.

Per garantire la massima trasparenza possibile, l’organizzazione ha provveduto a fare un’estrazione dei suddetti 6 corti (con tanto di registrazione video) per stabilire l’ordine di apparizione sulla pagina dei “I Scoordinati”.

Questi sei corti rimarranno sulla pagina per 7 giorni e precisamente dal 15 al 21 novembre per essere nuovamente votati per il premio “Migliore spettacolo gradimento del pubblico”.

Inoltre, un’ apposita Giuria di Qualità assegnerà il premio per “Migliore Spettacolo”.

La Giuria di Qualità è formata dalle seguenti persone:

1. Presidente Rosanna Baiocco Regista teatrale

2. Componente Simone Isola Produttore cinematografico

3. Componente Alessandro Perrella Regista cinematografico e Direttore di doppiaggio

I sei corti passati in finale sono i seguenti:

1. Meo Patacca e il piano farlocco della Compagnia “Quelli del piano di sopra” di Roma;

2. L’Alzataccia della Compagnia “Anta & Go!” di Civitavecchia

3. Il Piccolo Principe della Compagnia “Il Delfino” di Roma

4. Shakespeare – La commedia per eccellenza della Compagnia “Girartando” di Ciampino

5. Il mestiere più antico del mondo della Compagnia “Gli Scarabocchi” di Roma

6. Satisfaction della Compagnia “Ferro e Fuoco” di Roma

Ringraziamo il folto pubblico che ha seguito e sta seguendo il Festival esprimendo con i likes la propria preferenza. Invitiamo nuovamente tutti a votare i sei corti finalisti. Tra tutti coloro che avranno votato il corto vincente verrà estratto un nominativo che vincerà un premio di 100 Euro.

Oltre a questi due premi la Giuria Tecnica assegnerà ulteriori premi ai migliori attori protagonisti e non protagonisti, migliori attori caratteristi, migliore regia. Inoltre il Comitato Organizzatore, se lo riterrà opportuno, potrà assegnare dei premi speciali.

Appuntamento al 28 novembre ore 17.00 per la serata delle premiazioni.

Continuate a seguire numerosi il 10° Festival di teatro brillante amatoriale “Colli Aniene – Roma” CORTI SOCIAL!

Antonio Barcella