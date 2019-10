10 Ottobre 1970… Roma, le prime Corsie Preferenziali

Il 10 Ottobre del 1970 vengono istituite le “Corsie Preferenziali” per autobus e taxi in Via Nazionale.

Via Nazionale

Almanacco del 10 Ottobre

12 a.C. Passaggio della Cometa di Halley: si tratta della Stella di Betlemme.

1354 II cadavere di Cola di Rienzo resta esposto al ludibrio dei romani appeso per i piedi ad un Palazzo dei Colonna in Piazza San Marcello.

1947 Violenti scontri, a Piazza Colonna, durante il comizio conclusivo della campagna elettorale Missina.

1969 Numerosi gruppi di baraccati romani occupano diversi palazzi disabitati e manifestano davanti a Palazzo Chigi.

1991 Concerto di Antonello Venditti allo Stadio Flaminio.