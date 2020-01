12 Gennaio… Roma Antica, si tengono i Ludi Palatini

Il 12 Gennaio, nella Antica Roma, iniziano i Ludi Palatini (che si concludono il 22 Gennaio). Sono festività di carattere privato, istituite da Livia Drusilla a seguito della morte dell’Imperatore Augusto, e consistono esclusivamente in “Ludi Scænici”.

Accadde il 12 Gennaio

1599 La Congregazione dei Cardinali inquisitori, tra i quali il Bellarmino, invita Giordano Bruno ad abiurare le sue proposizioni eretiche.

1849 Al Teatro Metastasio di Roma si svolge un’affollata Assemblea per discutere delle Elezioni e si decide che l’Assemblea Costituente si sarebbe dovuta chiamare Italiana.

1911 Viene inaugurato, alla presenza del Re d’Italia Vittorio Emanuele III, il Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour, da tutti chiamato “Palazzaccio” perché fin dall’inizio mostra gravi problemi di stabilità. Il progetto è dell’architetto Guglielmo Calderini.

La lunga e travagliata realizzazione dell’edificio e le polemiche sulla inadeguatezza delle sue fondazioni sono all’origine di un’inchiesta parlamentare (nel 1912). Quattro anni dopo l’inaugurazione del suo Palazzo di Giustizia a Roma, Calderini, estenuato dalle critiche, si suicida.

1988 Il processo per la strage di Fiumicino del dicembre 1985 si conclude con la condanna all’ergastolo per il palestinese latitante Abu Nidal, riconosciuto come il mandante dell’attentato.

1991 Muore lo scrittore Vasco Pratolini.