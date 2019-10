12 Ottobre 1931… da Roma Guglielmo Marconi illumina il Redentore di Rio

Il 12 Ottobre del 1931 Guglielmo Marconi trasmette da Roma il segnale elettrico per illuminare la Statua del Redentore sulla Baia di Rio de Janeiro.

Guglielmo Marconi

Almanacco del 12 Ottobre

638 Muore Papa Onorio I. A lui si deve il restauro di Chiese come Sant’Agnese fuori le Mura, i Santi Quattro Coronati e dell’Acquedotto di Traiano.

1605 Eclisse di Sole.

1857 Viene inaugurata la tratta ferroviaria Roma Ciampino.

1888 L’imperatore Guglielmo II viene ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIII.

1899 Piazza San Pietro è raggiunta dai tram elettrici attraverso due linee che resteranno a lungo caratteristiche della rete romana: Termini – Via delle Terme – Via Nazionale – San Pietro (l’odierno autobus 64) e Termini – Via Volturno – San Pietro.