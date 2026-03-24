17mila firme per salvare il Laghetto degli Acquedotti: domani la presentazione

Sarà presentato uﬃcialmente domani, mercoledì 25 marzo alle ore 12:00, presso la Cartiera Latina – sede del Parco Regionale dell’Appia Antica (Via Appia Antica 42), il progetto di riqualiﬁcazione del Laghetto del Parco degli Acquedotti, promosso da Retake Roma e sostenuto da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo nell’ambito del Programma “I Luoghi del Cuore”.

L’incontro rappresenta un momento pubblico di restituzione e condivisione di un percorso articolato, dalla candidatura al censimento “I Luoghi del Cuore” nel 2024, che grazie a una signiﬁcativa mobilitazione civica ha raccolto il voto di oltre 17.000 persone, ﬁno all’ottenimento del ﬁnanziamento per il progetto condiviso con le istituzioni, dal titolo “Treesessanta: leggere le tracce del passato per disegnare il futuro”, ﬁnalizzato al recupero, alla valorizzazione ambientale e alla rifunzionalizzazione dell’area del laghetto.

Il progetto, dal costo complessivo di oltre 106.000 euro, oltre ad aver ricevuto un contributo da FAI e Intesa Sanpaolo di 36.000 euro, ha ottenuto importanti coﬁnanziamenti dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo riﬁuti del Comune di Roma, dell’Assessorato ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e del Parco Regionale dell’Appia Antica.

Interverranno all’incontro: Fabrizio Molina, Commissario Straordinario del Parco Regionale dell’Appia Antica; Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma; Marilda De Nuccio, Delegata regionale FAI-Lazio per “I Luoghi del Cuore”; Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Riﬁuti; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; Rocco Ferraro, Consigliere delegato all’Ambiente di Città Metropolitana di Roma Capitale; Francesco Laddaga, Presidente VII Municipio di Roma ed esporranno il progetto Francesca Romana Poerio e Martina Di Egidio, architette R.T. ArchINpro.

L’area del laghetto, connessa al tracciato del Fosso dell’Acqua Mariana, rappresenta un elemento identitario in un territorio in cui il paesaggio archeologico e quello naturale convivono in un equilibrio di grande valore storico e ambientale.

La presentazione del progetto “Treesessanta” rappresenta un passaggio importante non solo per il futuro del Laghetto del Parco degli Acquedotti, ma anche come esempio concreto di collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni.

Un modello che dimostra come la sinergia tra soggetti diversi possa generare interventi di qualità sul patrimonio ambientale e culturale della città, promuovendo al tempo stesso partecipazione, responsabilità e cura condivisa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.