2 Dicembre 1973… Roma, la Domenica di Austerity

Il 2 Dicembre 1973 si svolge la prima domenica di austerity a causa della crisi petrolifera: blocco delle automobili, si va tutti a piedi o in bici.

Accadde il 2 Dicembre

63 a.c. Cicerone fa arrestare gli Allobrogi implicati nella congiura di Catilina, che prevedeva per il 17 dicembre un’insurrezione armata e l’uccisione dello stesso Cicerone.

1870 La Banca dello Stato Pontificio assume il nome di Banca Romana.

1941 Volo tra Milano e Roma dell’apparecchio a reazione ideato dall’ingegner Secondo Campini, realizzato nelle officine Caproni.

1960 Giovanni XXIII incontra in Vaticano, per circa un’ora, Geoffrey Francis Fisher, Arcivescovo di Canterbury. E’ la prima volta in oltre 400 anni che un Capo della Chiesa Anglicana visita il Papa.

1990 Si spegne il regista Sergio Corbucci. È definito da Quentin Tarantino uno dei più grandi cineasti dello spaghetti western assieme a Sergio Leone e Sergio Sollima.