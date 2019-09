2 Settembre 1917… Roma, nasce Armando Trovajoli

Il 2 Settembre del 1917 nasce Armando Trovajoli.

E’ stato compositore, pianista e direttore d’orchestra.

E’ morto all’età di 95 anni e il 30 maggio 2013, a tre mesi dalla sua scomparsa, Roma Capitale gli rende omaggio intitolandogli il Ponte della Musica Armando Trovajoli.



Foto di Luca Mancini

Accadde il 2 Settembre

31 a.C. Si svolge la Battaglia di Azio, una cruenta battaglia navale che conclude la guerra civile fra Ottaviano e Marco Antonio. La Battaglia segna la fine della Repubblica Romana spianando la strada che conduce, nel 27 a.C., al conferimento a Ottaviano del titolo di Augusto.

1566 Viene inaugurato il nuovo Palazzo del Sant’Uffizio, riadattando il Palazzo Pucci in Borgo (venduto per 6.000 scudi alla Santa Sede). Per volontà di Pio V gli ambienti vengono ampliati e adattati per sistemarvi le carceri del famoso Tribunale.

1917 Si spegne Onorato Caetani di Sermoneta, Sindaco di Roma dal 1890 al 1892.

1938 Nasce Giuliano Gemma, attore reso famoso dal filone degli “spaghetti western”.

1940 Nasce Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, attore, cantante, cabarettista e conduttore televisivo.

1974 Vengono inaugurati, allo Stadio Olimpico, gli undicesimi Campionati Europei di Atletica Leggera.