200 kg di rifiuti raccolti e 40 piante messe a dimora: l’Esquilino rinasce grazie a oltre 100 volontari

Nel fine settimana, l’Esquilino si è acceso di energie e di gesti concreti, trasformando questo angolo di Roma Capitale in un laboratorio di cura e partecipazione.

Oltre cento volontari hanno preso parte all’evento Retake per una Comunità Solidale, dedicato alla riqualificazione di via Bixio, la strada scolastica pedonale del rione Esquilino.

L’iniziativa – promossa da Retake Roma in collaborazione con l’Associazione Genitori Scuola “Di Donato” e patrocinata da Roma Capitale – ha coinvolto cittadini, studenti, famiglie e persone fragili in una grande azione collettiva di rigenerazione urbana.

Nel corso della giornata sono stati riqualificati 400 m² di superfici verticali, raccolti 200 kg di rifiuti indifferenziati, diserbati 100 metri di marciapiede, messe a dimora 40 piante e rigenerati 6 arredi urbani.

Un lavoro di squadra paziente e organizzato, che ha restituito decoro, colore e sicurezza a un luogo simbolo della vita di quartiere.

Protagonisti della mattinata anche i bambini della scuola Di Donato, che hanno partecipato alla cura e alla decorazione delle fioriere, scoprendo il valore della cura e della responsabilità verso i luoghi che frequentano ogni giorno.

A fianco dei volontari, l’Associazione Genitori Di Donato, da sempre attiva nel quartiere, ha contribuito all’organizzazione dell’evento e offerto, insieme al Conad di via Guicciardini, una merenda solidale per tutti i partecipanti.

Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, come la collaborazione tra cittadini, istituzioni ed espressioni della società civile possa trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro, bellezza e solidarietà, rafforzando il legame tra rigenerazione urbana e rigenerazione umana.

«Grazie a tutti i partecipanti, ma grazie anche a chi non ha partecipato. Sappiamo per certo che avrebbero voluto esserci, perché tutti hanno a cuore gli spazi condivisi – dichiara Paola Morano, responsabile di Retake Roma Esquilino. La retrograda retorica del “non spetta a me” è ormai superata. Retake non si ferma qui: ci vediamo ai prossimi eventi!».

