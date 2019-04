22 aprile 2019 Giornata della Terra (Eart Day)

Oggi lunedì 22 aprile 2019 si festeggia la Giornata della Terra (Eart Day), la più nota e importante manifestazione al mondo sull’ecologia e la protezione dell’ambiente.

Si celebra ogni anno in questa data e fu indetta per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1970, seguendo gli intenti del movimento ecologista degli Stati Uniti. È un momento per festeggiare, ma anche un’occasione per informare sullo stato dell’ambiente e dare consigli su come inquinare meno e preservare gli ecosistemi. Il 22 aprile 1970 si tenne la prima Giornata della Terra, cui parteciparono milioni di cittadini statunitensi. Fu anche istituito l’Earth Day Network (EDN), un’organizzazione diventata poi internazionale per coordinare le iniziative dedicate all’ambiente durante tutto l’anno (dell’EDN fanno ora parte migliaia di movimenti e associazioni da tutto il mondo).

Il successo e l’interesse suscitato intorno alla Giornata della Terra, nel 1971 le Nazioni Unite ufficializzarono la partecipazione all’organizzazione, dando nuova visibilità e rilievo all’iniziativa. In oltre 45 anni, la Giornata della Terra ha contribuito in modo determinante allo svolgimento di iniziative ambientali in tutto il mondo che, nel 1992, portarono all’organizzazione a Rio de Janeiro del cosiddetto Summit della Terra, la prima conferenza mondiale dei capi di stato sull’ambiente. Da allora la Giornata della Terra è anche diventata l’occasione per divulgare informazioni scientifiche, e rendere più consapevoli le persone, sui rischi che comporta il riscaldamento globale e sulle soluzioni che possono essere adottate per contrastarlo.

Concerto per la Terra sulla Terrazza del Pincio

Oggi 22 aprile 2019 alle ore 19:00 alla Terrazza del Pincio. Ingresso gratuito

I concerti musicali sono gli strumenti privilegiati che Earth Day Italia utilizza per sensibilizzare sulle importanti tematiche ambientali e per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra non può mancare il tradizionale Concerto per la Terra.

Oggi, per la terza volta sulla Terrazza del Pincio, Concerto per la Terra con Carmen Consoli, Marina Rei, Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, Eva Pevarello.

Villaggio per la terra a Villa Borghese dal 25 al 29

Il Concerto per la Terra precederà di pochi giorni l’inaugurazione del Villaggio per la Terra che Earth Day Italia organizzerà a Villa Borghese dal 25 al 29 aprile 2019.

Cinque intere giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta con attività che coinvolgeranno sia i grandi che i più piccoli, gli sportivi, le famiglie, gli studenti e gli esperti di ambiente e sostenibilità, con eventi di musica, scienza, sport, giochi, arte e informazione.

In programma molte attività didattiche e ludiche per i più piccoli: dal grande Parco della Biodiversità dei Carabinieri Forestali, alla Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, agli esperimenti su vulcani e terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Planetario gonfiabile dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Grazie alla presenza di decine di federazioni del CONI e associazioni sportive, il Villaggio offrirà a tutti la possibilità di praticare gratuitamente decine di giochi e di attività sportive, assistere a tornei e dimostrazioni di grandi campioni. Inoltre, ospiterà importanti appuntamenti ufficiali come il Campionato italiano a squadre di Tiro con l’Arco.

Maggiori informazioni su http://www.earthdayitalia.org

Consigli per la Giornata della Terra

Ognuno di noi può e deve fare alcune azioni alla portata di chiunque, ma può essere utile un breve ripasso dei comportamenti più semplici da adottare per ridurre il proprio impatto sull’ambiente:

l’utilizzo di lampadine a basso consumo consente di ridurre di molto la quantità di energia necessaria per illuminare gli ambienti di casa; inoltre, le nuove lampadine LED sono molto più pratiche e durano più a lungo delle precedenti generazioni di lampadine fluorescenti a basso consumo;

seguire le indicazioni per la raccolta differenziata – a partire dalla separazione di vetro, plastica, carta e umido – rende più semplice ed economico il riciclo dei materiali, e al tempo stesso contribuisce a ridurre i costi della tassa per i rifiuti;

aria condizionata e riscaldamento dovrebbero essere tenuti entro un intervallo di 5 °C in meno o in più rispetto alla temperatura esterna, per ottenere la massima resa e al tempo stesso ridurre i consumi di energia elettrica o gas;

mezzi pubblici, biciclette o i piedi sono ottimi sostituti dell’automobile, e una alternativa più salutare (poi, certo, molto dipende dall’offerta di servizi per questo tipo di trasporti nella propria città, ma anche su questo si può migliorare esigendo più attenzione da parte delle amministrazioni cittadine);

l’acqua non è una risorsa infinita, oltre al classico consiglio di non lasciare il rubinetto aperto mentre ci si lavano i denti o di preferire la doccia al bagno, è bene utilizzare elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, oltre all’acqua si risparmia qualcosa anche in bolletta;

se state pensando di cambiare un elettrodomestico, scegliete quelli di categoria A, che consumano molta meno energia rispetto alla loro resa e sono spesso costruiti con materiali più ecologici;

rifiuti speciali come batterie, computer, smartphone e tablet devono essere portati nei centri di raccolta del proprio comune e non lasciati nei normali cassonetti; se il dispositivo è lento, ma funziona comunque ancora, può essere donato a scuole o altre istituzioni.

(Una foto della terra scattata dall’astronauta Scott Kelly nel 2015)