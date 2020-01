23 Gennaio 1871… i Principi Reali Umberto e Margherita arrivano a Roma

Il 23 Gennaio del 1871 arrivano a Roma, dopo che la mattina Vittorio Emanuele era giunto quasi clandestinamente, i Principi Reali Umberto e Margherita di Savoia.

Nel tragitto dalla Stazione al Quirinale la Principessa compie uno dei gesti destinati a darle grande popolarità: sebbene piovesse a dirotto, ordina di scoprire la carrozza in modo che la popolazione convenuta, accalcata lungo il percorso, possa vedere lei ed il Principe e “le acclamazioni – dicono i contemporanei – salirono al cielo”.

Accadde il 23 Gennaio

304 Viene martirizzata Emerenziana, vissuta tra la fine del III secolo e l’inizio del IV secolo e ricordata come sorella di latte di Agnese di Roma; è venerata come Santa dalla Chiesa cattolica. Secondo l’agiografia cristiana viene lapidata da pagani lungo la Via Nomentana, presso il Sepolcro della sorella il giorno del suo funerale, all’epoca delle persecuzioni di Diocleziano.

1295 Viene incoronato in San Pietro Benedetto Caetani che prende il nome di Bonifacio VIII. Nato ad Anagni, sostenitore della supremazia spirituale e temporale del Papato, è celebre per l’episodio ricordato come lo “schiaffo di Anagni”.

1606 Piena del Tevere con danneggiamenti nella zona di Prati.

1897 Sulla linea per S. Agnese viene eseguita una prova di trazione con vetture ad accumulatori.

1966 Viene inaugurata l’autostrada Roma-Civitavecchia.