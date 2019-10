24 Ottobre 1896… Roma, il matrimonio del Re

Il 24 Ottobre del 1896 si celebra, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, il matrimonio tra il principe ereditario Vittorio Emanuele III e la principessa Elena di Montenegro.

Un tappeto rosso collega la Stazione Termini alla Chiesa per impedire che la sposa tocchi il suolo italiano prima di diventare moglie del futuro Sovrano.

Almanacco del 24 Ottobre

51 Nasce Tito Flavio Domiziano, futuro Imperatore Romano, ultimo della dinastia Flavia.

69 Le forze romane sotto il comando di Marco Antonio Primo, comandante dell’esercito del Danubio (leale a Vespasiano), sconfiggono le forze dell’Imperatore Vitellio nella Seconda Battaglia di Bedriaco.

1503 Machiavelli giunge a Roma.

1818 II Tribunale di Roma emette altre cinque condanne a morte e due al remo perpetuo per altri carbonari implicati nei moti di Macerata del 1817; Pio VII commuta le condanne a morte in remo perpetuo e quelle al remo perpetuo in venti anni di carcere.

1867 I soldati Pontifici fanno saltare Ponte Salario, in previsione di una spedizione di Garibaldi.