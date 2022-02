Lavori in via Buazzelli nel IV Municipio

“Nella notte del 5 febbraio 2022 abbiamo terminato la posa in opera del tappeto di usura del tratto di via T. Buazzelli che con via D. Fabbri (ripristinata pochi giorni fa) è primario asse di traffico per il quadrante Podere Rosa – Casal de’ Pazzi – S. Basilio.

Tra qualche giorno sarà avviato il ripristino della segnaletica stradale orizzontale con l’opera pubblica completata al servizio della nostra collettività.

Cantieri notturni (nei limiti del possibile), progettazione esecutiva dettagliata, conseguentemente tempi rapidi, certi, controlli in situ ed esecuzione a regola d’arte. Questo è il nostro stile e la nostra modalità operativa”.

Così in un post su facebook l’assessore ai LL.PP. del V Municipio Dino Bacchetti.