25 Agosto 1960… Roma, vengono inaugurate le Olimpiadi

Il 25 Agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma.

Per la prima volta la televisione copre l’intero programma di gare: le trasmissioni della RAI raggiungono tutta l’Europa e buona parte del Globo terrestre, dove vengono però irradiate per la maggior parte in differita.

Le Olimpiadi di Roma

Almanacco del 25 Agosto

Roma Antica: Si svolgono le Opalia o Opiconsivia, festa tradizionale della romanità antica in onore della Dea Opi, la Madre Terra, personificazione dell’abbondanza agricola.

310 a.C. Eclisse di Sole.

846 I Saraceni saccheggiano il Vaticano: le Basiliche di San Paolo e San Pietro vengono depredate.

1834 Per la sua indifferenza al precetto pasquale, Bartolomeo Pinelli riceve con disprezzo l’ “Interdetto” (una punizione ecclesiastica che ha l’effetto di impedire l’accesso alle sacre funzioni della Chiesa).

1880 Nasce a Roma, nel Rione Trastevere, dove oggi è Piazza Mastai, lo scrittore Guillaume Apollinaire.

1977 Per la prima edizione dell’Estate Romana, organizzata dall’Assessore alla Cultura del Comune Renato Nicolini, si svolge una rassegna cinematografica all’interno della Basilica di Massenzio.