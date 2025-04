26 aprile 2025: Roma caput mundi semper

È una foto, che ha fatto per me, da orgogliosa civis romana, giustamente il giro del mondo: il Presidente degli Stati Uniti d’America Trump che parla con il Presidente dell’Ucraina Zelensky in Vaticano, scambiando la Basilica di San Pietro dove hanno espresso il proprio genio artistico geni dell’umanità come Michelangelo e altri, come un ufficio (tra i più belli che aveva mai conosciuto a detta di Trump!) per discutere come fermare una guerra che ha causato morti, rovine e dolore e non ha fatto stare tranquilli gli europei, anche se all’apparenza in questi tre anni è tutto filato liscio oppure far scoppiare una terza guerra mondiale dichiarata, già esistente nel mondo a pezzi.

Una basilica che ha visto i leader del mondo amabilmente parlare e qualcuno pensava di essere più intelligente degli altri e di avere una chance maggiore rispetto agli altri su Zelensky come il Presidente della Francia Macron, che è stato gentilmente “messo alla porta” dal Presidente Trump.

Con tale gesto il presidente statunitense ha fatto capire chi comanda nel mondo e ha rinvigorito “la particolare amicizia” che ci lega ai cugini francesi splendidamente celebrata da un film come “Obelix e Asterix”, con attori del calibro di Depardieu e Benigni, rispettivamente interpreti mitici e non dimenticabili di Obelix e Asterix.

Milioni di telespettatori hanno riso a crepapelle e sono stati presi dalle frasi intelligenti e ironiche del dialogo dei protagonisti.

Ebbene Roma, criticata da tutti in primis dai cittadini romani che sono i primi ad essere spietati con la propria città, per il semplice fatto che l’amano visceralmente sanno che a Roma, sia che lo si voglia sia che non lo si voglia si fa la Storia del Mondo. Basta guardare le foto.

Quando nella zona del Vaticano vi erano acquitrini e marrane, Roma aveva un impero mondiale per l’epoca, il Cristianesimo ha vinto perché si è affermato a Roma in quanto San Pietro e San Paolo hanno subito il martirio a Roma e dopo migliaia di anni, il Presidente Trump, al pari dell’Imperatore Costantino che ha fatto mettere la Croce sugli scudi ai suoi soldati a Ponte Milvio, ha parlato nella Basilica di San Pietro emblema della Chiesa Cattolica fondata da Cristo e sua sposa teologicamente parlando, con il Presidente Zelensky per iniziare un processo di pace. E incamminare il mondo concretamente nella via della Speranza, cui l’anno 2025 è dedicato il Giubileo.

Come civis romana, mutuando una frase di Antonello Venditti, mitico cantante romano, non posso far altro che dire “Grazie Roma”.

