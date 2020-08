27 Agosto 1953… Roma, esce il film “Vacanze romane”

Il 27 Agosto del 1953 esce il film “Vacanze romane”.

Accadde il 27 Agosto

Roma Antica: Si svolgono le Volturnalia, festività in onore di Volturno, patrono del vento caldo di sud-est (il moderno Scirocco).

1545 Nasce Alessandro Farnese, uno dei più grandi condottieri del XVI secolo al servizio della Spagna. Le sue vittorie hanno contribuito a dare forma all’aspetto geopolitico dell’Europa moderna.

1548 Il Consiglio Municipale di Roma propone di affidare a Michelangelo il restauro del Ponte di Santa Maria.

1590 Muore Papa Sisto V, nato Felice Peretti. Con la riforma delle tasse, non fidandosi dei funzionari locali, il Papa recluta suoi fidati compaesani marchigiani come esattori. Nasce per tale motivo il famoso detto: “mejo ‘n morto dentro casa / chè ‘n marchisciano fòri la porta”.

1889 Il Negus di Abissinia Menelik in visita di Stato a Roma è ospitato in Villa Mirafiori sulla Via Nomentana. La curiosità dei cittadini circonda l’avvenimento.

1916 L’Italia, già in guerra contro Austria e Turchia, dichiara guerra anche alla Germania.