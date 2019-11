27 Novembre 1880… Roma, viene inaugurato il Teatro dell’Opera

Il 27 Novembre 1880 viene inaugurato, alla presenza del Re Umberto I di Savoia e della Regina Margherita di Savoia, con la Semiramide di Rossini, il Teatro Costanzi (Teatro dell’Opera).

Teatro Costanzi, in Piazza Beniamino Gigli, fu voluto da Domenico Costanzi impresario edile, che ne affidò la realizzazione all’architetto milanese Achille Sfondrini, specializzato nella costruzione di teatri.

Con l’acquisizione del Costanzi da parte del Comune di Roma, il teatro diventò “Teatro Reale dell’Opera” e ne fu disposta una parziale ristrutturazione, affidata all’architetto Marcello Piacentini.

Almanacco del 27 Novembre

8 a.C. Muore il poeta latino Quinto Orazio Flacco.

1871 In un’aula di Palazzo Montecitorio, frettolosamente allestita, si tiene la prima riunione romana del Parlamento Italiano. L’aula (in legno e ferro, realizzata nel cortile a emiciclo del Palazzo da Paolo Comotto) diventa la Camera dei Deputati.

1963 Il Comune di Roma decide di dedicare al Presidente americano Kennedy la Piazza antistante il Palazzo dei Congressi all’EUR. Il Presidente era stato ucciso da pochi giorni a Dallas.

2001 Si verifica una esplosione di gas in un palazzo e in alcuni negozi di Via Ventotene: otto morti, di cui quattro Vigili del Fuoco.

2005 Eccezionale piena del Tevere: il livello a Ripetta supera i 12 metri.