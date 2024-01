Municipio XI: “Uniti per Corviale, insieme per la legalità”

Dopo quanto accaduto lunedì scorso a Corviale, per dare un segnale forte e unitario che coinvolga le istituzioni, le forze politiche e sociali, le associazioni e le organizzazioni civiche di ispirazione laica e religiosa Lunedì 22 Gennaio 2024 alle ore ore 18.30 si svolgerà una fiaccolata in via Marino Mazzacurati n. 73/75, davanti alla sede del Municipio XI Roma Arvalia Portuense.

