29 aprile, Villa Pamphilj chiusa per vertice Italia-Turchia

Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale comunica che, secondo quanto disposto dalla Questura di Roma, nella giornata del 29 aprile Villa Doria Pamphilj resterà chiusa al pubblico.

La Villa ospiterà infatti il IV vertice Italia-Turchia, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan.

