3 dicembre 2023 Domenica ecologica con animazione al parco Tozzetti

In occasione della domenica ecologica del 3 dicembre 2023 sono previsti eventi in tutta Roma sotto il titolo “15 piazze, una sola città”. A Colli Aniene, è stato individuato il Parco Tozzetti (Via Galati) dove durante tutta la giornata (dalle 11,00 alle 18,00) si terranno: spettacoli di teatro di strada, animazione artistica, performance musicali e di marching band, spettacoli di clown e di artisti di strada, laboratori con tematiche ambientali.

Ecco il programma di animazione:

11,00 GIOCOLELIA – uno spettacolo di giocoleria comico condito di improvvisazioni e giochi con il pubblico. 35 minuti che vi trasporteranno nel mondo del circo insieme a Elia Bartoli, un artista eccentrico che gioca a fare il clown.

11,45 NOTHING TO DECLARE – Niente da dichiarare. Frase simbolo di una generazione, quella degli anni 2000, che vive nella costante rincorsa di ciò che è smart, low cost, last minute; quasi un inno all’improvvisazione, ad essere pronti ma mai preparati…

12,30 CONCERTO PER VIOLINO SOLO – Soichi Ichikawa nasce a Tokio nel Giappone nel 1990. Nel 2015 si è laureato al Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma con il massimo dei voti. Si esibisce in diverse formazioni e ruoli, anche da solista, con numerosi concerti in Giappone.

Dalle 11,00 alle 12,30 TRUCCABIMBI, CONOSCI LA NATURA – Attività per bambini che saranno invitati a scegliere il loro animale preferito che sarà poi “truccato” sul loro volto.

15,45 BUS STOP, ANONIMA TEATRI – Uno spettacolo di teatro e danza che si fa queste domande: Cosa succede alla fermata dell’autobus? Che cosa succede in strada quando siamo circondati da sconosciuti, siamo diventati così indifferenti l’uno all’altra? …

16,30 ASGANAUEI – Un duo dinamico, divertente, acrobatico, che lascia con il fiato sospeso, due acrobati in sinergia che giocano tra loro e il pubblico. Per tutti.

17,15 ALICE AL CONTRARIO – E se immaginassimo Alice da grande? Come è diventata ora che è diventata una donna adulta? Il suo cuore è ancora affettuoso come nell’infanzia, nonostante lo scorrere del tempo? Forse crescendo è divenuta altro, forse ci sono decine, centinaia di Alice che hanno disatteso le aspettative e i sogni dell’infanzia…

Possiamo concludere con lo slogan della manifestazione: “Quando tutto si ferma, Roma dà spettacolo”.