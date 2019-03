30 marzo: 1000 persone in Corteo per la difesa di Aguzzano e dei suoi Casali

Oggi 30 marzo 2019 più di 1000 persone sono scese in piazza per il corteo chiamato dal Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano a difesa del Parco e dei suoi Casali. Così informa in un comunicato il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano che qui di seguito riprendiamo.

“Il Forum,coordinamento di realtà sociali, scuole, poli culturali, associazioni, comitati e abitanti dei quartieri Rebibbia,Ponte Mammolo e Casal dè Pazzi, nei mesi scorsi ha sollevato una vertenza contro la Delibera n.21 del 12/12/2018 la Giunta Municipale, che stabilisce di mettere a bando la concessione in valorizzazione per il Casale Alba 1 con attività private, anche a scopo di lucro, che nulla hanno a che vedere con il Piano d’Assetto e con un’area protetta. Una delibera, proposta senza consultare né gli enti competenti sul Parco, RomaNatura e Regione Lazio, né il tessuto sociale del territorio. La Regione e RomaNatura, peraltro, si sono più volte dette disponibili a un’interlocuzione con gli abitanti, mentre il Municipio IV e la presidente Roberta Della Casa continuano a negare un dialogo.

“Il Forum ha formulato una proposta alternativa a quella del Municipio IV:affidamento al Museo di Casal de’ Pazzi per la realizzazione di un polo museale-didattico con possibilità di spazi multifunzionali e percorsi di partecipazione attiva delle scuole, delle realtà sociali, delle associazioni, dei comitati e degli abitanti.

“Nelle scorse settimane, a fronte di una totale chiusura al dialogo da parte della giunta del IV Municipio, alcuni membri del Forum e del Casale Alba 2, hanno subito gravi attacchi intimidatori con identificazioni da parte della forza pubblica. Alba 2 nasce nel Dicembre 2012 a seguito della battaglia contro un’altra speculazione nel Parco. Uno spazio in continua evoluzione, riempito con i contenuti delle centinaia di persone che partecipano attraverso laboratori, iniziative, attività tutte gratuite.

“Il partecipato corteo di oggi ha denunciato l’atteggiamento dispotico della Giunta pentastellata municipale e ha mandato alla presidente Della Casa un messaggo chiaro: no alle speculazioni, no alle intimidazioni, si ai percorsi partecipati, si alla tutela dell’ambiente!

Come ha detto ZeroCalcare nel fumetto su Internazionale di ieri.. c’è un quartiere che resiste!”