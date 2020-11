30 Novembre 1422… Roma, la grande Piena del Tevere

Il 30 Novembre del 1422 si verifica una grave inondazione del Tevere. L’acqua raggiunge 17,32 metri a Ripetta.

La piena è ricordata da una lapide sulla facciata della Chiesa di Santa Maria sopra Minerva.

Accadde il 30 Novembre

Roma Antica: Si celebrano le Dianae, in onore di Diana, Dea della caccia e degli inferi.

1692 Innocenzo XII dispone l’apertura dell’Ospizio Apostolico in San Giovanni in Laterano, che riunisce i precedenti Istituti sparsi per la città destinati a rinchiudere i poveri.

1896 I giornali romani annunciano il feroce assassinio (nel suo appartamento di via Sistina 27) della Contessa Lara, giornalista e scrittrice, ad opera del suo amante. La bella donna di origini inglesi e russe, aveva sposato il figlio del Ministro degli Esteri Pasquale Stanislao Mancini.

1957 Muore Beniamino Gigli (nato a Recanati nel 1890), tra i più celebri cantanti d’opera del XX secolo.

1998 Concerto di beneficenza al Teatro Sistina con Renato Zero e Pino Daniele.

2002 Inaugurazione dell’Ospedale Sant’Andrea a Grottarossa.