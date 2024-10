4 giugno 1944 – dall’alba al tramonto. Una mostra e un libro a Cinecittàdue

Venerdì 4 ottobre 2024, presso la piazza del Centro Commerciale CinecittàDue, viale Palmiro Togliatti 2, è stata inaugurata la mostra “Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. La Liberazione di Roma sulla VIA CASILINA”, con le foto provenienti dagli Archivi delle Forze Alleate.

È seguita la presentazione del libro di Paolo Savegnago 4 giugno 1944 – DALL’ALBA AL TRAMONTO. Episodio 2. La liberazione di Roma sulle vie ANAGNINA e TUSCOLANA (GSE, 2024).

L’evento si è svolto davanti ad un pubblico numeroso e interessato, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nella piazza interna di Cinecittà 2, usata abitualmente per incontri e ricevimenti. A fare gli onori di casa Giuseppe Torre, direttore del Centro; ha presentato gli interventi Vincenzo Luciani, direttore di abitarearoma.it.

Dopo i saluti istituzionali del presidente del V Municipio Mauro Caliste (a nome dei Municipi V e VII), il professor Francesco Sirleto ha presentato il libro inquadrando gli eventi in esso descritti nel contesto generale in cui questi si sono svolti. Ha anche sottolineato che mostra e libro fanno parte di un progetto che l’autore Paolo Savegnago ha ardente desiderio di poter completare: si tratta della realizzazione la seconda parte della mostra (relativa all’avanzata degli Alleati su via Tuscolana e su via Anagnina) e del secondo volume del libro (relativo all’avanzamento degli Alleati su via Casilina).

Dopo l’intervento del prof. Sirleto sono stati proiettati filmati relativi alla data storica del 4 giugno 1944, commentati da Paolo Savegnago.

La mostra sarà visitabile dal pubblico fino al 6 ottobre con ingresso libero.

Mai più Guerre!

Molto appassionato l’intervento, che poi ha di fatto concluso l’evento, proveniente dal pubblico con la testimonianza diretta del signor Luigi Andreozzi, di anni 90.

Andreozzi ha voluto condividere quello che oggi prova vedendo le immagini della guerra in Medio Oriente: in quegli sguardi, con gli occhi sgranati, riconosce quelli di sua madre quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, udiva il suono delle sirene che annunciavano un imminente attacco aereo. Per lui, all’epoca bimbo di 9 anni, voleva dire scappare di corsa in un vicino rifugio insieme alla madre e ai 4 fratelli, quindi accucciarsi. Poi la madre li copriva con una coperta e con il proprio corpo, come farebbe una chioccia.

«Mi ricordo ancora quello che pensavo, seppure fossi solo un bambino… Come può un essere… ‘umano’ fare questo ad altri esseri umani? Se ne avessi ancora la forza andrei in giro per le strade e le piazze a gridare: Mai più Guerre!».

Il Progetto 4 giugno 1944 DALL’ALBA AL TRAMONTO

Sulla liberazione di Roma molto è stato scritto, eppure molto rimane ancora da dire e soprattutto da chiarire e riordinare.

Malgrado il tempo trascorso da quel 4 giugno 1944, persiste la mancanza di una ricostruzione complessiva e sufficientemente dettagliata di quella storica giornata.

Sono innumerevoli le vicende di cui si conosce poco o nulla; altrettante quelle note ma mai realmente approfondite sebbene, non appena si soffia via la polvere accumulatasi in ottant’anni, ci si accorge che la storia è sempre lì, con i suoi documenti e i suoi luoghi, pronta per essere riscoperta e indagata.

Il progetto “Dall’alba al tramonto”, di Paolo Savegnago, si propone contribuire a dare una risposta a tutto ciò.

La mostra “Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. La Liberazione di Roma sulla via Casilina” segue attraverso le immagine e le didascalie l’avanzare degli alleati, al comando del generale Mark W. Clark e il loro arrivo a Roma attraverso la via Casilina.

Il libro “Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. Episodio 2. La Liberazione di Roma sulla sulle vie Anagnina e Tuscolana” segue, invece, l’avanzata sulla via Anagnina e Tuscolana della Task Force Ellis, che aveva ricevuto l’ordine di raggiungere Roma a qualunque costo, una delle formazioni appartenenti alla 5ª Armata americana che la mattina di domenica 4 giugno si erano riversate sulle vie Casilina, Appia, Anagnina e Tuscolana per partecipare alla corsa finale verso la capitale.

Al progetto, che l’autore si augura di poter completare, mancano la seconda parte della mostra (relativa all’avanzata degli Alleati su via Tuscolana e su via Anagnina) e il secondo volume del libro (relativo all’avanzamento degli Alleati su via Casilina).

L’AUTORE:

Paolo Savegnago (Valdagno 1967), laureato presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, svolge la professione di grafico e designer.

L’interesse per aspetti poco indagati della Seconda guerra mondiale lo ha portato a scrivere con Luca Valente Il mistero della Missione Giapponese (2005).

È autore di alcuni articoli sulla presenza diplomatico-militare giapponese in Italia e due ricerche dedicate alle attività delle organizzazioni del lavoro tedesche: L’ombra della Todt sulla provincia di Vicenza (2008) e Le organizzazioni Todt e Pöll in provincia di Vicenza (due voll. 2012).

