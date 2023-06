5 giugno 2023 – Giornata Mondiale dell’Ambiente

Nel contesto della celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite nell’anno 1972, gli attivisti del WWF Roma e Area Metropolitana parteciperanno tra sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 giugno a diverse iniziative sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale insieme ad altre realtà dei territori per ribadire la essenziale centralità della tutela della biodiversità per ogni essere vivente.

“Sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità per garantire futuro al pianeta e alle nuove generazioni – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – iniziando dai comportamenti di ognuno di noi, singolo cittadino, azienda o amministrazione pubblica. La sostenibilità e la tutela della natura si realizzano quotidianamente con scelte che definiscono la qualità del nostro agire. Il WWF Roma e Area Metropolitana intende condividere e sostenere le scelte che possano essere concretamente amiche dell’ambiente, promuovendo sensibilizzazione e progetti innovati oppure contrastando iniziative non compatibili con il rispetto del territorio e della biodiversità. La giornata che celebra l’ambiente è un’occasione importante per ricordarci di agire ora, per non delegare scelte urgenti alle nuove generazione, ma con esse costruire il futuro già oggi.” Di seguito le principali attività

SABATO 3 GIUGNO ROMA CAPITALE – LITORALE DI ANZIO

In occasione della giornata dell’Ambiente Il WWF Litorale Laziale organizzerà una visita guidata lungo la costa presso il Lido dei Gigli. Appuntamento: Anzio, Lungomare delle Sterlizie, parcheggio subito dopo la casetta 60, sabato 3 giugno, ore 18.00. Condurrà l’esplorazione Alicia Rosario Acosta, professoressa di Ecologia e Conservazione degli Ecosistemi presso l’Università di Roma 3. In questo periodo, con una stagione calda che è appena agli inizi, sarà possibile ancora ammirare diverse fioriture caratteristiche delle specie della duna costiera. Sono pochissime le specie che riescono a sopportare le condizioni ambientali della costa e sono tutte specie erbacee. Sono specializzate a sopravvivere al caldo intenso con temperature che sfiorano i 60 gradi in estate, alla lunga siccità estiva, ai venti marini che aumentano la perdita di acqua delle foglie e che sollevando la sabbia mettono a dura prova la resistenza delle foglie “smerigliatura”,

DOMENICA 4 GIUGNO BRACCIANO

“Notte da pipistrelli”. Domenica 4 giugno il Gruppo Monti Sabatini del WWF Roma e Area Metropolitana organizzerà una passeggiata naturalistica dal centro di Bracciano al lago, alla scoperta del popolo della notte, per conoscere biologia, utilità e importanza dei pipistrelli, con l’aiuto di naturalisti e bat detector. Appuntamento a Bracciano al Belvedere della sentinella (centro storico) alle 18,30. Percorso facile e chiusura dell’iniziativa alle ore 23,00. Abbigliamento consigliato: felpa e colori scuri, scarpe da trekking, torcia. Cena al sacco. Info e prenotazioni Cell. 3294605228 mail wwf.montisabatini@gmail.com

LUNEDI’ 5 GIUGNO RIANO

Il Comune di Riano, il WWF Roma e Area Metropolitana, l’Università Agraria Riano e il Parco Naturale Regionale di Veio hanno organizzato una iniziativa dal titolo “LA TERRA CHE VORREI” Sarà una mattinata che dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà dedicata alla sostenibilità ambientale, alla tutela delle api e degli insetti impollinatori con la fondamentale partecipazione attiva delle seconde e delle terze classi elementari dei plessi Montechiara e Taddeide dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” che si svolgerà presso l’Ex Mattatoio Comunale, in Via del Campo Sportivo n. 1. Sarà l’occasione per imparare a conoscere gli insetti utili alla salvaguardia dell’ecosistema (focus sulle api) e come proteggere al meglio il territorio gustando anche una merenda a base di biscotti e succhi di frutta, offerta dall’Università Agraria di Riano. Inoltre, presso l’Ex Mattatoio verranno esposti tutti gli elaborati artistici che gli alunni hanno realizzato sul tema de “LA TERRA CHE VORREI”. Dopo il saluto del Sindaco di Riano Luca Giovanni Attilio Abbruzzetti, il Vicesindaco Toader Stoica e Stefano Spaziani Presidente dell’Università Agraria, consegneranno due attestati da affiggere nei rispettivi plessi come riconoscimento del lavoro e dell’impegno di docenti e alunni che li ha visti impegnati per diverse settimane. Inoltre Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana, Giorgio Polesi Presidente del Parco Naturale Regionale di Veio e Ignazio Pizzoni Vicepresidente del Parco e apicoltore professionista, doneranno a ogni alunno dei simpatici gadget. Per ogni info potete scrivere a info@wwfroma.it

LUNEDI 5 GIUGNO ROMA CAPITALE – DA LAGO BULLICANTE AL CAMPIDOGLIO

Il WWF Roma e Area Metropolitana parteciperà con i propri attivisti del Municipio V alla manifestazione indetta contro la costruzione di un polo logistico a ridosso del Monumento Naturale del Lago Bullicante. Sarà una “foresta” di persone a muoversi verso il Campidoglio per consegnare una lettera al Sindaco Gualtieri contenente le seguenti richieste:  la sospensione del permesso di costruire un Polo Logistico e qualsiasi tentativo di cementificazione e consumo di suolo.  restituire questo patrimonio storico naturalistico a tutta la città con un atto di esproprio per preservare il benessere della collettività e la biodiversità.  attuare la demanializzazione delle acque e delle sponde del Lago. Appuntamento alle ore 9.00 al Lago Bullicante (Via di Portonaccio, 230) Partenza ore 10.30 dal Lago Bullicante Arrivo ore 12.30 Piazza del Campidoglio