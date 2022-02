500 nuove querce nel Parco di Aguzzano

“Grazie al progetto Ossigeno della Regione Lazio, con Nicola Zingaretti e Maurizio Gubbiotti oggi abbiamo inaugurato uno bosco di 500 querce nel Parco di Aguzzano” ha dichiarato l’11 febbraio 2022 il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti.

“La promessa in campagna elettorale di un albero al giorno per tutta la legislatura sta andando avanti; pensate che un albero produce tra i 20 e i 30 litri di ossigeno al giorno. Oggi possiamo contare nel nostro Municipio di 15.000 litri di ossigeno al giorno” ha poi concluso Umberti.

“Un contributo decisivo nella lotta ai cambiamenti climatici, ma anche un modo per rendere i quartieri più belli e vivibili.

Stiamo piantando centinaia di migliaia di alberi – ha dichiarato Zingaretti – in tutto il nostro territorio, non ci fermiamo, vinceremo anche questa sfida!”

Abitarearoma sposa in pieno la maggior parte dei commenti dei residenti che sono contenti per le nuove alberature ma invitano accoratamente le istituzioni ad averne cura, soprattutto in questa fase delicata, garantendone l’irrigazione con un occhio particolare poi anche al prossimo periodo estivo.