8 Maggio 1940… Roma, si spegne Cesare Pascarella

L’8 Maggio del 1940 muore il poeta Cesare Pascarella (nato a Roma nel 1858).

Di lui dice il Carducci: “Sonetti in dialetto romanesco, originali, che dopo il Belli pare impossibile, ha trovato modo di farne Cesare Pascarella”.

Da Storia nostra: La fondazione di Roma

“A queli tempi lì nun c’era gnente…

La poteveno fa’ pure a Milano,

O in qualunqu ‘antro sito de lì intorno.

Magara più vicino o più lontano.

Potevano; ma intanto la morale

Fu che Roma, si te la fabbricorno,

La fabbricorno qui. Ma è naturale,

Qui ci aveveno tutto: la pianura,

Li monti, la campagna, l’acqua, er vino…

Tutto! Volevi annà in villeggiatura?

Ecchete Arbano, Tivoli, Marino.

Te piace er mare? Sorti de le mura,

Co’ du’ zompi te trovi a Fiumicino.

Te piace de sfoggia’ in architettura?

Ecco la puzzolana e er travertino.

Qui er fiume pe’ potecce fa’ li ponti,

Qui l’acqua pe’ poté fa’ le fontane,

Qui Ripetta, Trastevere, li Monti…”

Accadde il 8 Maggio

535 Muore Papa Giovanni II, al secolo Mercurio di Proietto.

1521 È firmato a Roma il trattato di alleanza perpetua contro i Turchi, gli eretici, i Francesi e i Veneziani tra il Papa Leone X e Carlo V.

1906 Nasce il regista Roberto Rossellini.

1944 Nasce il giornalista Pietro Calabrese.

1983 Pareggiando 1 a 1 a Genova la Roma acquisisce la matematica certezza del secondo scudetto.