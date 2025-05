80 volte Bella ciao

In un nuovo grande spazio espositivo (La Vaccheria, in via Giovanni L’Eltore n. 35, zona EUR, non distante dal centro commerciale EUROMA), è stata inaugurata ieri, di fronte ad un pubblico foltissimo, una nuova grande Mostra di dipinti e di sculture dedicata all’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.

La Mostra, organizzata con il sostegno dell’ANPI e con il patrocinio del Comune di Roma e del IX Municipio, è stata curata dal noto medico, scrittore e critico d’arte Roberto Gramiccia, e presenta più di 40 opere di artisti tra i più rappresentativi delle varie tendenze dell’arte contemporanea; tra questi: Calabria, Cademartori, Mulas, Pulvirenti, Giovannoni, Ceccobelli, Ciuffetelli e molti altri.

Artisti che, pur nella diversità degli stili e dei linguaggi, sono tutti accomunati dall’idea del profondo e dialettico legame tra arte e realtà storico-sociale, e dalla convinzione che la libertà dell’artista non possa fare a meno di misurarsi con i problemi, i drammi e i pericoli che incombono sulla vita quotidiana e sul futuro delle persone.

Un’arte come strumento di conoscenza e di cambiamento della realtà, quindi. Questi i concetti emersi dagli interventi che si sono susseguiti durante la presentazione. Hanno preso la parola, oltre al curatore Roberto Gramiccia, anche la Presidente del IX Municipio, Titti Di Salvo, l’assessore alla cultura del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio, la Presidente dell’ANPI provinciale Marina Pierlorenzi e, per l’ANPI nazionale, Vincenzo Calò.

È stato sottolineato anche il particolare momento storico che sta vivendo il nostro Paese, i rischi di uno stravolgimento della Costituzione democratica, e la conseguente necessità di uno sforzo straordinario da parte di tutti, artisti compresi, per difendere la libertà e la democrazia in Italia.

L’esposizione, che durerà fino a domenica 18 maggio, è aperta al pubblico tutti i giorni della settimana (tranne il lunedì), i primi tre giorni la mattina e gli altri tre mattina e pomeriggio.

Nell’ambito della mostra, l’8 maggio verrà presentato il libro di Lelio La Porta “I manuali di storia dell’epoca fascista”.

