82° anniversario del bombardamento del 3 marzo 1944 a Pietralata e Portonaccio

Martedì 3 marzo 2026, si terranno le Commemorazioni istituzionali delle Vittime del bombardamento del 3 marzo 1944.

Da luglio del 1943 a maggio del 1944 Roma fu bombardata per ben 51 volte.

Furono colpiti gli snodi ferroviari, le abitazioni e le fabbriche adiacenti.

Il bombardamento del 3 marzo del 1944 interessò l’area della Stazione Tiburtina e le zone limitrofe di Pietralata e Portonaccio.

Numerose furono le vittime, tra le quali 120 operai della fabbrica Fiorentini.

Questo il programma comunicato dall’Assessore alla Cultura e alla Memoria del Municipio Roma IV, Maurizio Rossi.

Ore 16.00 in via Tomaso Monicelli (una traversa di via dei Durantini), all’altezza del civico n. 4, ci sarà la deposizione di fiori, in particolare per le vittime del Casale Galvani e dei dintorni che, nelle grotte delle cave, cercarono rifugio.

Ore 16.30 presso il Centro Culturale “G. Ferri”, deposizione di una corona di fiori in ricordo delle 120 maestranze della fabbrica Fiorentini, periti durante il bombardamento. Nell’occasione verrà scoperto il pannello che riproduce la targa marmorea originale (nella foto).

Ore 17.00 Commemorazione a Largo Beltramelli, presso il monumento che ricorda tutte le vittime del bombardamento della zona con deposizione di fiori.

