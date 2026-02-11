A Bracciano il libro “Malesangue…” di Raffaele Cataldi

Sabato 14 febbraio 2026 alle 18.30 alla biblioteca comunale, nuovo appuntamento di “Che fine ha fatto la politica?”, con Raffaele Cataldi autore di “Malesangue, storia di un operaio dell’ILVA di Taranto”, un libro autobiografico sull’inferno della classe operaia.

È il quarto appuntamento della rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura.

A descrivere la solitudine interiore e sociale della classe operaia italiana ci pensò Elio Petri con il suo “La classe operaia va in paradiso”, titolo beffardo che la trama del film confuta. Anni dopo, è stato Eugenio Scalfari che in un editoriale su La Repubblica fissò un concetto che si è rivelato profetico: la lotta di classe al contrario.

Una definizione teorica che ha trovato applicazione pratica nella gestione dell’ILVA di Taranto, e che Raffaele Cataldi, operaio impegnato nel Comitato Cittadini e Lavoratori descrive e argomenta in “Malesangue” (Edizioni Alegre 2025), libro attorno al quale si svolgerà il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Che fine ha fatto la politica?”.

L’ILVA di Taranto non si chiama più ILVA, ma alle continue mutazioni del nome della proprietà non sono corrisposti cambiamenti né nelle pericolose condizioni di lavoro all’interno della fabbrica, né delle terribili conseguenze dell’inquinamento ambientale che continua a minare la salute dei cittadini di Taranto.

Malesangue in dialetto tarantino significa fare il sangue cattivo, infatti il libro è un alternarsi di rabbia e sangue amaro. Che sembra un rimando diretto a “Che fine ha fatto la politica?” titolo della rassegna.

Scrive infatti Cataldi: “Mi sono sentito solo, soprattutto, in quella fabbrica quando mi risvegliai da un sogno e capii che non era la realtà. Per anni avevo sognato una manifestazione contro il padron Riva (i Riva sono stati i primi proprietari che acquistarono l’IlVA di Taranto dall’IRI, n.d.r.) una manifestazione organizzata a Taranto dai sindacati contro le ingiustizie che subivamo, contro una fabbrica che produceva morti bianche” (pag.124).

All’incontro è prevista la partecipazione di Piero Santonastaso, giornalista che cura su Facebook un profilo intitolato “Morti di lavoro”, che propone quotidianamente un’altra angolazione della drammatica realtà che sta vivendo la classe lavoratrice in Italia.

L’attrice Monica Ferri leggerà brani scelti da Malesangue.

Dopo tematiche come il peso della memoria storica, il valore della militanza politica, il contrasto alla violenza di genere, con questo ultimo appuntamento sulle condizioni materiali della classe operaia, si conclude la prima edizione della rassegna che ha abbinato temi attuali con libri di saggistica e i rispettivi autori, per stimolare e arricchire di contenuti il dibattito pubblico.

“Che fine ha fatto la politica?” è una rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano, che ha registrato finora una notevole partecipazione e molto interesse da parte dei cittadini. Sono in programma altri interessanti quanto importanti appuntamenti, che vedranno protagonista nei prossimi mesi il Teatro Delia Scala di Bracciano.

Ingresso libero.

Informazioni: biblioteca@comune.bracciano.rm.it

