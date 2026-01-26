A Formello “Tutti Puzzle per l’Arte ovvero Tessere-ribelli”

A Formello, nella Sala Orsini di Palazzo Chigi (piazza San Lorenzo n.1) si inaugurerà il 31 gennaio 2026, ore17.30, la mostra “Tutti puzzle per l’arte” sottotitolo “tessere ribelli”. Una grande opera collettiva con centotrenta tessere (a forma di puzzle) per altrettanti autori che insieme formeranno una istallazione.

Fino al 14 febbraio, la mostra, a cura di Bruno Aller, Marisa Facchinetti, Vinicio Prizia sarà aperta dal martedì al sabato. Mattina 10.30/13 pomeriggio15.30/18

Il progetto fu ideato nel 2003 da Bruno Aller e Marisa Facchinetti e per la prima volta presentato insieme ad Aldo Bertolini nella galleria “Arte e Pensieri” di Roma con 27 tessere del puzzle elaborate da 27 artisti, ognuno con il proprio specifico linguaggio.

Successivamente la mostra è stata accolta all’Università di Tor Vergata Roma facoltà di lettere e filosofia, voluta e presentata da un approfondito testo critico dal Prof. Stefano Gallo. Un ridotto “equipaggio” di sette tessere ha viaggiato verso Basilea (CH) nella galleria Bau Art Basel e lì rimane.

Nel frattempo a Roma il puzzle cresce (per propria costituita “natura”) e nel 2022 ritorna nella galleria Arte e Pensieri di Roma con 98 tessere per 98 artisti.

L’anno successivo “Tutti Puzzle per l’arte” con il “sottotitolo segni per dissonanze armoniche” con 102 tessere per 102 artisti viene esposto sempre a Roma a Palazzo Merulana, approvato e voluto dalla Direttrice Paola Centanni con la professionale curatela di Serenella Di Marco e Luca Ceresoli.

Sempre in crescendo mantenendo lo spirito che ha dato vita al progetto iniziale arriva all’istituto di cultura italiano di Monaco per interessamento di Aldo Bertolini e Valentina Fazio dell’Ass. Rinascita di Monaco di Baviera poi viaggiando si ripresentano 103 tessere per 103 artisti con i linguaggi più distanti e disparati, ma uniti sempre nel reinterpretare le diversità come una ricchezza da ri-cercare.

Oggi questi artisti sono a Formello, accolti con il “Puzzle” collettivo nella sala Orsini di palazzo Chigi, grazie all’impegno dell’artista e Direttore artistico Vinicio Prizia.

Il numero raggiunto oggi è 130 tessere del puzzle e, come “regola (ad arte)” saranno dagli ideatori montate, incastrate, assemblate per una visione in un certo modo “unitaria” dove i linguaggi e gli stili a volte collidono o collimano, stridono o si armonizzano, secondo la soggettiva visione di chi fruisce.

Questa “composizione” di tessere che co-struttivamente danno forma ad una texture, una trama per una concezione alternativa al processo consueto del “mostrare” dell’esporre che va oltre gli ismi degli “stili” vengono proposte come un gioioso “sentiero poetico” da percorrere in rete libera, rimodellandosi secondo gli ambienti affrontati, misurandosi sempre con i nuovi spazi da interpretare.

Per “Puzzle” intendiamo quella “tessera ribelle” di mosaico “anomala” che non serve alla costruzione per una unità predefinita ma che esercita una libera e liberata autodeterminazione per una pluri-visione del fare-pensare secondo i bisogni del singolo in relazione alle diversità poetiche culturali, storiche, sociali, di espressione e conoscenza. Insomma un azzardato “mosaico” dinamico imprevedibile che muove dai fenomeni culturali & interiori.

Così gli organizzatori intendoni “per l’Arte” un arricchimento di conoscenza che aspira alla mai finita indefinita bellezza dell’espressione, l’arte come strumento poeticamente politico, visionario per una collettività critica che sappia “tessere ribelli”.

Breve nota storica

Il progetto “Tutti Puzzle per l’Arte” fu all’inizio in parte concepito quasi fosse quel gioco che utilizzavano i surrealisti agli inizi del xx sec con la sostanziale differenza che nel “nostro” puzzle non vi era e non vi è contiguità nel fare, tra la “produzione” di un artista e l’altro.

Bruno Aller lo ha concepito in modo che ognuno non soltanto non conoscesse il soggetto a lui affiancato, ma neanche il segno adottato, il colore, il mezzo o la materia. Il progetto prevedeva che ognuno esprimesse sulla tessera del puzzle il proprio “segno” la propria “identità” ciò che lo rappresentasse, ciò che al momento fosse il linguaggio a lui più aderente.

Gli Artisti di “Tutti puzzle per l’arte”

Bruno Aller Rita Allescia Carlo Annesanti Vincenzo Arena Paolo Assenza Nino Barone Aldo Bertolini Claudio Bianchi Mario M.Bianchi Luigi Boille Federico Brook Pino Buffa Roberto Buffa Gianni Baretta Eclario Barone Virginia Carbonelli Aldo Carnevale Lucilla Caporilli Ferro Tommaso Cascella Livio Cassiani Ingoni Tiziana Cassoni Carlo Maria Causati Primarosa Cesarini Sforza Antonia Ciampi Franco Ciuti Ettore Consolazione Lea Contestabile Gianni Cortellessa Michele Cossyro Carmelo Cotroneo Marco Cotroneo Ignazio Cusimano Schifano Verena D’Alessandro Massimo Dalla Torre Giuseppe De Boni Eleonora Del Brocco Felice Del Brocco Pio Del Brocco Alessandra Degni Adriano DiGiacomo Anna DiFusco Franco DiPede Salvatore Dominelli Franco Durelli Edith Dzieduszycka Pablo Echaurren Yvonne Ekman Marisa Facchinetti Renato Fascetti Valentina Fazio Marco Fioramanti Renato Flenghi Alessandro Fornaci Giancarla Frare Giorgio Galli Leonardo Galliano Silvia Gambini Marco Giacobbe Salvatore Giunta Paolo Gobbi Otello Iolita Metello Iacobini Itto David L.Learn Silvana Leonardi Carlo Lorenzetti Massimo Luccioli Mario Lunetta Federica Luzzi Danilo Maestosi Mauro Magni Teodosio Magnoni Liliana Malta Loredana Manciati Carola Masini Sigismondo Matteo Montani Fabio Mariani Renato Marini Giovanna Martinelli Ruben Martinez Giuseppe Modica Gianni Monaci Manlio Monti Marina Muzzini Mario Nalli Enzo Lionello Natilli Pal Nemeth Tommy Nicoletti Achille Pace Sara Pellegrini Antonio Pandolfelli Emanuela Passacantilli Alice Pelle Riccardo Pieroni Adriana Pignataro Lamberto Pignotti Teresa Pollidori Ernesto Porcari Maurizio Prenna Vinicio Prizia Eliana Prosperi Franco Purini Jacopo Ravenna Giovanni Reffo Maria Teresa Romitelli Elio Rumma Gianfranco Russo Claudia Sabellico Rasta Safari Sandro Sanna Ninì Santoro Simona Sarti Gualtiero Savelli Enza Scarano Giancarlo Sciannella YunJung Seo Grazia Sernia Stefano Sesti Nunzio Solendo Eliseo Sonnino DiLaudadio Paolo Sorgi Naoya Takahara Stefano Trappolini Rosana Tuscenca Mara VanWees Carlo Venturi Sonia Viccaro Attilio Zanetti Righi Franco Ziliotto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.