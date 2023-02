A marzo la cantierizzazione della elementare Balabanoff

I lavori alle facciate della scuola elementare Balabanoff stanno per cominciare. Dopo un’attesa di oltre dieci anni, non ci possiamo preoccupare di qualche mese di ritardo dovuto a tempi burocratici e tecnici. I lavori che, secondo programma sarebbero dovuti iniziare a dicembre/gennaio, slittano di qualche mese e, se anche dovessimo assistere a qualche altro tempo di ritardo, dovremmo comunque ritenerci soddisfatti dopo anni di inerzia. Per fortuna costatiamo che questa amministrazione di prossimità sta lavorando bene sul fronte edifici scolastici, grazie soprattutto ad un lavoro di squadra guidato dall’Assessora alla scuola nonché Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni.

In questi giorni si sta chiudendo la fase amministrativa chiamata “stand still” ossia quel tempo che si lascia alle ditte concorrenti di fare eventuali ricorsi sulla gara di appalto. Si tratta di un atto dovuto previsto nelle gare della pubblica amministrazione, infatti, lo strumento menzionato garantisce la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, onde evitare che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione ritenuta viziata. Finita questa fase si procederà con la stipula del contratto e l’inizio dei lavori.

Dieci anni di lotte sostenute soprattutto dal nostro sito web, vanno ora verso la conclusione positiva. Appena certezza della data di inizio lavori vi daremo comunicazione.