A Monte Stallonara rischiano di andare all’asta gli immobili del piano di zona

Entro marzo 2025 i 30 appartamenti del piano di zona di Monte Stallonara, in via Decimomannu, finiranno all’asta, come confermato dalle comunicazioni relative ad imminenti sopralluoghi dell’IVG (l’istituto delle vendite giudiziarie dei tribunali di Roma e Tivoli) che sono state inviate in questi giorni agli assegnatari legittimi degli immobili.

Assegnatari che però, secondo il linguaggio contenuto nelle comunicazioni, sarebbero formalmente definiti “occupanti”. Ma in realtà si tratta di inquilini che attendono un’assegnazione formale da almeno 20 anni o che già vivono regolarmente nell’immobile.

Andiamo con ordine per capire di cosa stiamo parlando.

Parliamo del piano di zona B50 Monte Stallonara, approvato nel 1987 con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 7387. Il Piano si trova nel quadrante sud-ovest di Roma, nel territorio del Municipio XI a via della Pisana all’altezza del Consiglio regionale del Lazio.

Gli immobili in questione sono stati costruiti in parte dalla cooperativa Acli Castelli Romani Seconda, con un versamento medio da parte dei futuri inquilini assegnatari di circa 100.000 euro, cui si è aggiunto anche il contributo regionale, nell’ordine di 50-70 mila euro.

La cooperativa costruttrice doveva alle banche delle somme erogate come finanziamento e non completamente estinte, per un totale richiesto di circa 2,2 milioni di euro.

Nel frattempo il Comune di Roma ha immesso in possesso gli immobili nel proprio patrimonio, motivo per cui gli era stato chiesto di effettuare il pagamento richiesto agli istituti di credito.

Pagamento che l’amministrazione non ha effettuato, e che quindi è stato richiesto agli inquilini legittimi assegnatari, attualmente però considerati occupanti senza titolo.

“Non si possono far vendere gli appartamenti pagati“ – ha spiegato Monica Polidori, Presidente del comitato di quartiere ed assegnataria di un appartamento – “ma l’unica proposta fatta dal Comune è di avere in locazione per 25 anni gli appartamenti, solo se a oggi persistono i requisiti per vederseli assegnati. Dopo 25 anni di affitto, poi, ce le potremmo ricomprare al prezzo massimo di cessione, che non sappiamo quale sia” ha aggiunto la Polidori.

Esistono inoltre altre unità immobiliari – nello specifico 14 – nella stessa situazione, in via Decimomannu 160, costruite dalla società cooperativa edilizia “Forze Armate – Santa Barbara” con concessione del diritto di superficie da parte di Roma nel 2008 e con finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro da parte della Regione Lazio per intervento di finalità pubblica.

In questo caso la cooperativa ha commesso una serie di illeciti che hanno portato alla dichiarazione di fallimento nel 2020 e alla conseguente acquisizione degli immobili nel patrimonio di Roma Capitale, che avrebbe dovuto quindi subentrare nel pagamento dei debiti bancari.

Adriano Avattaneo, assegnatario di uno dei 14 immobili racconta che secondo accordi inziali “tutti i canoni versati sarebbero stati scomputati dal prezzo finale. Invece a oggi il Comune non ce li riconosce. C’è chi ha pagato 50, 60 o 70 mila euro di canone, ma non li rivedrà“. Anche perché secondo le norme vigenti è impossibile assegnare ad un inquilino una casa oggetto di pignoramento

Il 16 ottobre 2024 i consiglieri Virginia Raggi (M5S) e Antonio De Santis (Lista Civica Raggi) avevano presentato una mozione urgente per chiedere di sospendere i pignoramenti delle case del piano di zona Monte Stallonara e della Coop. Santa Barbara, mozione poi approvata dall’intera maggioranza di centrosinistra.

“Durante la precedente consiliatura, dopo aver verificato le gravissime violazioni degli obblighi assunti dalle cooperative edilizie che nel tempo avevano edificato le palazzine di Monte Stallonara, siamo intervenuti con la revoca dell’assegnazione dei relativi diritti di superficie con la Regione che, di conseguenza, ha revocato il contributo pubblico” aveva dichiarato la Raggi in sede di presentazione.

Ma per ora, nonostante i pronunciamenti a vari livelli in Campidoglio, non sembra essersi mosso nulla di concreto.

Tanto più che al tribunale fallimentare non risultano liquidazioni, motivo per cui la società AMCO ha posto nuovamente sotto pignoramento gli immobili in assenza di saldo del debito da parte del Comune di Roma. E, di conseguenza, la procedura di messa all’asta degli immobili oggi sembra più realistica che in passato.

