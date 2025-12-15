A Roma arrivano i semafori con il “countdown”: parte la prima installazione, 398 dispositivi in arrivo

Roma si prepara a dire addio alle incertezze al semaforo. È ufficialmente partita la prima tranche di installazioni dei countdown semaforici, i dispositivi che indicano in tempo reale quanti secondi mancano al cambio di colore del semaforo, rendendo attraversamenti e incroci più sicuri e prevedibili.

In totale, nella Capitale verranno installati 630 countdown su 1.420 attraversamenti pedonali. Con una recente delibera di Giunta è stato approvato il progetto relativo al lotto 1, che coinvolgerà i Municipi I, II, III, IV, V, VI e VII, oltre a una parte del Municipio VIII e agli impianti semaforici lungo via Cristoforo Colombo.

Per questa prima fase sono previsti 398 dispositivi, con un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro. L’avvio dei lavori è programmato per la primavera del 2026, segnando un passo concreto verso una mobilità urbana più sicura e moderna.

I countdown semaforici rappresentano uno strumento importante per la sicurezza stradale, soprattutto se integrati con attraversamenti pedonali rialzati.

Non solo aiutano i pedoni, che possono attraversare sapendo esattamente quanto tempo hanno a disposizione, ma risultano utili anche per gli automobilisti, spesso portati ad accelerare con il semaforo giallo senza conoscere i tempi reali prima dello scatto del rosso.

La scelta degli incroci in cui installare i dispositivi è avvenuta seguendo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha reso obbligatoria l’adozione dei countdown nei nuovi impianti semaforici e nelle ristrutturazioni.

Alcuni dispositivi sono già visibili in città grazie a interventi programmati di ammodernamento: i primi countdown sono stati installati in via Anastasio II 117, su via Casilina all’incrocio con via Filarete, tra via Siria e via Numanzia, su via Giustiniano Imperatore e tra via Arduino e via della Lega Lombarda.

