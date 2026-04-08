A Roma i rifiuti diventano arte: Materia Comune, il progetto che rigenera la città

Dalla cura concreta della città può nascere cultura, bellezza e consapevolezza collettiva. È questa la sfida al centro di “Materia Comune – dalla cura della città all’arte condivisa”, il progetto espositivo che vedrà la luce il prossimo venerdì 10 aprile alle ore 18.00 a La Vaccheria.

La mostra “Materia Comune”, è il primo risultato concreto di Virtuoso Italia, piattaforma che mette in rete associazioni, imprese e istituzioni.

L’esposizione nasce dall’esperienza della challenge “Staccali Tutti”, operazione civica di rimozione dei cartelli abusivi realizzata con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti e promossa da Retake Roma, nota realtà di volontariato civico della Capitale e partner della virtuosa rete.

All’happening artistico-culturale in via Giovanni L’Eltore, interverranno: Sabrina Alfonsi Assessora all’Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Augusto Gregori Vicepresidente del Municipio Roma IX Eur, Rocco Ferraro Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana e Consigliere capitolino, Cristiano Tancredi Presidente di Retake Roma, Mattia Di Tommaso Presidente di Idea Europa, tutti accolti da Renato Scattarella Coordinatore Nazionale di Virtuoso Italia.

Dalle azioni sul territorio nasce così una seconda fase culturale e simbolica: i materiali recuperati durante gli interventi dei volontari, diventano materia prima per un’installazione artistica pubblica e condivisa, in questo caso realizzata a cura del creativo Alessio D’Angeli, restituendo così alla comunità ciò che era stato sottratto al decoro urbano.

Un processo che chiude il circolo virtuoso della cura civica, dalla bonifica dello spazio pubblico al riuso creativo, fino alla restituzione culturale alla città, nel segno dell’economia circolare e della responsabilità condivisa.

Il progetto nasce da un’idea di Renato Scattarella, coordinatore nazionale di Virtuoso Italia, sviluppata in collaborazione con Retake Roma, Idea Europa e con il supporto dell’imprenditore Andrea Rossi.

“Il nostro obiettivo è mettere in connessione associazioni, istituzioni e imprese e attivare interventi capaci di produrre impatti concreti e misurabili sulla qualità urbana e sulla vita dei territori. Con Materia Comune, Virtuoso Italia avvia un percorso orientato a mettere in circolo le migliori risorse presenti nei territori, candidandosi a promuovere nuove progettualità civiche e culturali insieme ai suoi partner”, dichiara Renato Scattarella.

“Materia Comune rappresenta un passaggio naturale del nostro lavoro: ciò che nasce come azione concreta di cura dello spazio pubblico può trasformarsi in un processo culturale capace di generare valore condiviso. Con la nostra challenge abbiamo rimosso segni di degrado, ma soprattutto abbiamo attivato consapevolezza. Vedere quei materiali diventare oggi parte di un’opera restituita alla città significa chiudere un cerchio: dalla responsabilità individuale alla costruzione di un immaginario collettivo più attento, più rispettoso, più partecipato“, dichiara Cristiano Tancredi, presidente di Retake Roma.

L’installazione artistica, curata dall’artista Alessio D’Angeli, utilizza i pannelli in polionda originariamente installati abusivamente nello spazio pubblico, trasformandoli attraverso interventi di sottrazione e riuso in tracce visive di una comunicazione interrotta e in simboli di rigenerazione urbana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.