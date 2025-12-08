A Roma una mobilitazione civica senza precedenti contro sticker e cartelli abusivi

Roma sta rispondendo con una sorprendente adesione alla challenge civica lanciata da Retake Roma per contrastare la presenza diffusa di sticker e cartelli abusivi. Numerosi cittadini hanno già iniziato a rimuovere materiali irregolari dalle superfici urbane, documentando i propri interventi e condividendoli sui social.

La challenge, aperta a tutti, invita a rimuovere sticker e cartelli abusivi in sicurezza, fotografare gli interventi e taggare @retakeroma con l’hashtag #staccalitutti.

Un gesto semplice, replicabile ovunque, che sta generando una mobilitazione spontanea e trasversale, capace di incidere sul decoro urbano e di contrastare fenomeni connessi a irregolarità e smaltimenti illeciti.

Accanto alle azioni sul campo, l’iniziativa sta registrando un forte sostegno anche online, con tantissime persone che accolgono con favore la proposta, rilanciano la campagna e incoraggiano altri a partecipare. Un segnale chiaro di quanto il tema della cura degli spazi pubblici sia sentito e condiviso.

Il percorso proseguirà nei prossimi giorni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: ognuno potrà contribuire liberamente, nel proprio quartiere e nei propri tempi, amplificando il valore di un’azione collettiva diffusa.

Il 13 dicembre alle 12:30, tutto il materiale raccolto sarà consegnato, durante la premiazione di Retake, nel centro di raccolta rifiuti di Laurentina: un gesto simbolico che restituisce gli spazi urbani alla comunità e sottolinea il ruolo della cittadinanza nel contrasto al degrado.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’operazione Yellow Trash Remove condotta dal NAD – Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale – che ha portato alla luce un sistema illecito legato alla diffusione dei cartelli abusivi. Un quadro che conferma quanto la partecipazione civica sia fondamentale per far emergere e contrastare fenomeni che danneggiano la città.

«L’adesione che stiamo registrando è un segnale forte: Roma vuole reagire», afferma Cristiano Tancredi, presidente di Retake Roma. «Ogni sticker rimosso è un atto di responsabilità collettiva. Continuiamo così: partecipiamo, condividiamo e dimostriamo che il cambiamento è possibile quando ciascuno fa la propria parte».

