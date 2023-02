A San Valentino l’amore è di tutti

Per tutte le coppie, inoltre, la possibilità di lasciare una traccia indelebile della propria presenza grazie ad un rituale che ha preso piede in tutto il mondo, dai ponti italiani fino alla Muraglia Cinese, quello cioè di siglare con le proprie iniziali un lucchetto (donato in questo caso dagli operatori del centro) per “incatenare” per sempre la propria storia d’amore.

Il Centro Aura, inaugurato nel 2018, situato nel quadrante ovest della città di Roma in prossimità di Città del Vaticano, inaugura con questa iniziativa un cartellone ricco di eventi dedicati al sociale.