A spasso con ABC, alla scoperta dei luoghi speciali di Roma

Martedì 18 febbraio si terrà il secondo appuntamento di A spasso con ABC, nell’ambito della sesta edizione dei Progetti Scuola ABC: un viaggio alla scoperta di alcuni luoghi speciali di Roma del Lazio e una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da scrittori, attori, storici, registi e artisti.

Saranno infatti l’attrice Paola Minaccioni e lo scrittore e giornalista Marco Lodoli ad accompagnare le studentesse e gli studenti nella visita del nuovo Museo della Forma Urbis, all’interno del Parco Archeologico del Celio, nell’edificio dell’ex Palestra della Gil, che custodisce i frammenti rimasti della celebre Forma Urbis Romae, la gigantesca pianta marmorea della Roma antica incisa tra il 203 e il 211 d.C. sotto l’imperatore Settimio Severo.

Si tratta di una delle più rare e importanti testimonianze della città antica che i visitatori sono tornati ad ammirare dopo quasi un secolo.

Dopo i saluti istituzionali della Responsabile della Struttura Cinema della Regione Lazio Lorenza Lei e dell’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli, le ragazze e i ragazzi potranno assistere alla performance tratta da Urlo di Roma – Voce e anima per Giuseppe Gioachino Belli di e con Paola Minaccioni con musiche eseguite dal vivo da Valerio Guaraldi e Claudio Giusti.

Dopo la visita agli Oratori di San Gregorio, Marco Lodoli illustrerà alle studentesse e agli studenti i segreti e la genesi della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.

Il percorso si conclude con le visite alle Basiliche di Santo Stefano Rotondo, dei Santi Quattro Coronati e di San Clemente.

Nelle tappe successive, le ragazze e i ragazzi andranno alla scoperta del Giardino di Ninfa in Provincia di Latina, del lago di Bracciano e di Civita di Bagnoregio. Il programma di quest’anno prevede inoltre un viaggio internazionale con destinazione Barcellona.

I Progetti Scuola ABC accompagnano gli studenti e le studentesse alla scoperta del cinema e dell’audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e del Lazio.

Grazie alla guida di artisti, attori, registi, storici, esperti di settore e giornalisti, si apre un canale vivo di comunicazione con le ragazze e i ragazzi, per confrontarsi con loro sulla nostra cultura e identità, approfondendo insieme alcuni snodi cruciali della nostra storia e affrontando le difficoltà che oggi attraversano persone e comunità.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.

