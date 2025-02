A Tor Sapienza un nuovo nido da 72 posti

A Tor Sapienza dal 3 febbraio è in funzione un nuovo nido di 72 posti al civico 25 di via Rosalba Carriera.

Sarà inaugurato ufficialmente il 17 febbraio 2025, alla presenza dei rappresentanti del municipio V, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessora alla Scuola del Comune, Claudia Pratelli.

Si tratta “di un’opera a scomputo di una vecchia concessione urbanistica – spiega Cecilia Fannunza, assessora alla Scuola del municipio V -. Il nido è già operativo: accoglie 22 bambini e bambine, delle iscrizioni fuori termine. Prevediamo, quindi di entrare a regime con tutti i posti disponibili a settembre”.

Per il presidente del V municipio, Mauro Caliste “rappresenta un traguardo importante per il municipio e per tutte le famiglie in un’area densamente abitata come la nostra. E’ importante investire in servizi educativi di qualità, garantendo ai bambini spazi adeguati per la crescita e l’apprendimento e offrendo ai genitori un supporto concreto nella gestione della vita familiare e lavorativa. Continueremo a lavorare per ampliare e migliorare le strutture a disposizione dei cittadini, nella convinzione che investire nell’educazione e nel benessere dei più piccoli significhi costruire un futuro migliore per tutti”.

“Il municipio V, ha sottolineato l’assessora Pratelli, è tra i territori in cui c’è maggiore necessità di strutture per accogliere i più piccoli“.

“La zona del Prenestino Labicano e, in generale, tutta quella dell’ex municipio VI – ha precisato Cecilia Fannunza – è particolarmente bisognosa di nuove strutture perché è una zona densamente edificata. Un’idea potrebbe essere costruire un nido nell’area dell’Ex Snia”.

In cantiere altre due nidi: la nuova sede del nido Zigo Zago nell’ex refettorio della scuola Rosa Parks in via Guattari, per cui i lavori dovrebbero essere completati entro il 2026 e il nido di via Locorotondo al Quarticciolo.

