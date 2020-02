A tu per tu con il mago Silvan

Skyline Produzioni

Presenta

Un evento speciale a Roma

Silvan Il più grande mago di sempre in

A tu per tu

100 minuti di impossibile

Coreografie Sveva Mattarino

Costumi Giuseppe Tramontano

Regia di Stefano Savoldello

Venerdì 28 febbraio ore 21

Teatro Quirino

Evento speciale, eccezionale e imperdibile al Teatro Quirino, il 28 febbraio, con il Mago Silvan, uno dei più grandi maghi di sempre, eletto per ben due volte a Hollywood “Mago dell’anno” nel mondo, in scena per la prima volta a Roma con il suo A TU PER TU- 100 minuti di impossibile: uno spettacolo magico, unico nel suo genere.

Il grande e inconfondibile illusionista con la sua compagnia, composta da dieci attori, da’ vita a uno show travolgente e memorabile, senza precedenti, tra spettacolari inedite grandi illusioni, balletti coreografici, straordinarie manipolazioni ed esaltanti esperienze di mentalismo.

Lo show rappresenta l’essenza della vera magia, incanta, diverte, rapisce, in 100 minuti senza intervallo.

Una serata magica, a tu per tu con gli spettatori, affascinante e straordinaria, colma di meraviglia e stupore, nella quale il grande illusionista, che ha fatto la storia dello spettacolo mondiale, sorprenderà, proponendo incredibili trucchi magici, mirabolanti manipolazioni e stupefacenti esperimenti di mentalismo da rasentare l’impossibile, che incantano da anni il pubblico internazionale.

Un’esperienza unica e totalizzante, tra magia, illusionismo, effetti speciali, balletti, cabaret, da vivere “a tu per tu” con Silvan, uno dei più grandi illusionisti viventi, che si è esibito nei più celebri teatri e show del mondo, lasciandosi travolgere dal vortice del suo fascino, del suo carisma, dalla sua raffinata abilità artistica.

INFO

TEATRO QUIRINO

Tel. 06.6794585

biglietteria@teatroquirino.it

PREZZI:

platea € 40,00

prima balconata € 36,00

seconda balconata € 30,00

galleria € 25,00

Promo FAMIGLIA (per due adulti e un bambino fino a 14 anni)

3 biglietti platea € 66,00

3 biglietti prima balconata € 60,00

3 biglietti seconda balconata € 48,00

3 biglietti galleria € 42,00

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino