A Piramide e San Lorenzo nuove tensostrutture

Alla vigilia dell’apertura del Giubileo della Speranza, il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari hanno effettuato una visita presso le nuove tensostrutture di accoglienza, solidarietà e vicinanza ai più deboli installate a Piazzale dei Partigiani e in via di Porta San Lorenzo.

La tensostruttura di Porta San Lorenzo, aperta da 48 ore, ospita già 41 persone. “Abbiamo lavorato con il servizio sociale sulle persone che pernottavano nelle tende nell’area – ha spiegato Funari – e hanno accettato tutti l’offerta di accoglienza.

È un servizio importante che arriva con le temperature che scendono. L’assistenza sarà h24 ma non si limiterà ai soli pasti: organizzeremo momenti di orientamento al lavoro e con la Asl Roma 1 momenti di orientamento e cura. Sì sono affacciati i cittadini del quartiere per aiutare, hanno portato regali di Natale.

Questo sarà anche un luogo per accogliere chi è solidale. Oggi apriamo questa struttura, e quella di stazione Ostiense. A fine gennaio saranno pronte quelle di Stazione Tiburtina e di via delle Fornaci, per un totale di 250 posti.

Questa struttura non potrà essere fissa e operativa per più di un anno, ma alla fine questo investimento rimarrà alla Protezione civile per le emergenze“.

“Una frattura tra ricchi e poveri esiste – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – ma il Giubileo può essere un’occasione per ricucire. Si è molto parlato di una cittadinanza ostile. Quello che invece sta avvenendo è che i cittadini sono venuti qui ad offrire il loro aiuto. La differenza rispetto a pochi giorni fa è che prima queste persone erano fuori, nelle tende al freddo, ora invece sono qui dentro“.

Le tensostrutture di Roma Capitale

Il progetto delle tensostrutture è stato avviato la prima volta nel 2022 in zona Testaccio, in concomitanza con il “piano gelo” e, successivamente, nell’area della stazione Termini dove, anche grazie ad una collaborazione sinergica con l’ex Prefetto Piantedosi, si sono raggiunti risultati molto positivi.

In vista del Giubileo, tra le diverse azioni finanziate nell’ambito dell’accoglienza giubilare nonché per ampliare l’offerta di accoglienza, è prevista la creazione di quattro hub di accoglienza per senza dimora.

Ogni hub sarà attivo 24 ore su 24 e sarà situato vicino alle stazioni Tiburtina, Termini, Ostiense e nella zona del Vaticano.

Porta San Lorenzo – via dello Scalo di San Lorenzo area Grandi Stazioni (rimodulata a circa 40 posti)

Ostiense – area parcheggio RFI adiacente piazzale dei Partigiani (70 posti)

Tiburtina – tronco stradale adiacente piazzale della stazione Tiburtina (70 posti)

San Pietro – parcheggio area pubblica via Nuova delle Fornaci (70 posti)

Per un totale di 250 posti complessivi.

Tutte le strutture offrono un servizio h24 comprensivo di pasti e servizio bagni e docce e la struttura di piazzale dei Partigiani (Ostiense) potrà ospitare anche nuclei familiari che desiderano rimanere uniti, nonché persone con il proprio animale di compagnia.

Sempre nell’ambito Giubilare, è in corso il Potenziamento della Sala Operativa Sociale Mobile – Unità di strada Giubileo (intervento 6.20) attraverso un servizio di orientamento e supporto alle persone fragili durante il Giubileo articolato in:

• 8 presidi mobili (camper collocati nei pressi delle stazioni Termini, Tiburtina, Ostiense, San Pietro – 2 per ciascuna area) in servizio diurno h 12

• 2 unità mobili notturne in servizio h 12

Nello specifico, si tratta di nuove unità di strada mobili, ossia dei camper che agiranno per 12 ore al giorno e che andranno ad aggiungersi alle unità della sala operativa sociale di Roma Capitale già ordinariamente attive.

