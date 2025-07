Accoltellato davanti alla metro per aver incrociato la gang sbagliata: arrestati quattro latinos

Una notte d’inizio estate, una passeggiata con la fidanzata e l’inferno esploso all’improvviso. È sopravvissuto per miracolo il 19enne romano accoltellato lo scorso 31 maggio davanti alla fermata della metro Lucio Sestio, linea A. Due mesi dopo, la svolta: la polizia ha arrestato quattro giovani sudamericani, accusati di tentato omicidio.

Il raid avvenne sotto gli occhi attoniti dei passanti. Erano le 22 circa, quando il giovane – in compagnia della fidanzata – venne circondato da un gruppo di ragazzi, identificati poi come appartenenti a una baby gang di latinos.

Non una rapina, né un regolamento di conti. Una violenza gratuita, feroce, senza una ragione apparente. Calci, pugni, e infine una coltellata al torace, sferrata con precisione da uno dei membri del branco.

Il gruppo si è poi dileguato nel buio della notte, lasciando il ragazzo a terra, ferito gravemente ma cosciente. È stata la sua fidanzata a chiamare i soccorsi e a fornire ai primi agenti arrivati sul posto una descrizione chiara dei volti e degli accenti degli aggressori.

Da lì sono partite le indagini della Squadra Mobile di Roma, coordinate dalla Procura capitolina. Gli investigatori hanno analizzato le immagini di videosorveglianza, raccolto testimonianze e ricostruito in ogni dettaglio l’attacco.

Il puzzle si è chiuso con l’identificazione di quattro giovani tra i 18 e i 22 anni: tre peruviani e un ecuadoriano.

Il giudice per le indagini preliminari ha emesso tre custodie cautelari in carcere e una agli arresti domiciliari.

L’accusa è pesantissima: tentato omicidio in concorso. Secondo gli inquirenti, tutti e quattro hanno avuto un ruolo attivo nell’aggressione.

Il ragazzo ferito era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vannini e, dopo alcuni giorni in osservazione, è riuscito a lasciare il reparto.

