Accordo Municipio XI e Università Roma Tre per promuovere sostenibilità, innovazione e formazione

È stato firmato un importante Protocollo di Intesa tra il Municipio XI di Roma Capitale e l’Università degli Studi Roma Tre, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nel campo della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica e della formazione. L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, e dal Rettore dell’Università, Prof. Massimiliano Fiorucci.

Questa partnership mira a sviluppare progetti congiunti in ambito territoriale e ambientale, a promuovere la transizione ecologica e a offrire opportunità formative agli studenti dell’Ateneo.

Tra le iniziative previste, vi sono attività di tirocinio e orientamento al lavoro presso gli uffici del Municipio, nonché allo svolgimento di iniziative e progetti nelle materie afferenti allo sviluppo e alla gestione del territorio del Municipio XI di Roma Capitale, alla divulgazione scientifica, alla transizione ecologica ed energetica, all’innovazione tecnologica e digitale, con particolare riferimento al settore dell’ambiente e al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

“Un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra istituzioni pubbliche e accademiche, con l’obiettivo di valorizzare competenze e risorse di entrambe le parti a beneficio del territorio e della comunità.

Pensiamo, ad esempio, alla valorizzazione dei parchi e dell’ecosistema fluviale, alla realizzazione di un Geogarden nel nostro territorio, all’integrazione e valorizzazione delle competenze e delle risorse territoriali e intellettuali disponibili, individuando le possibili sinergie.

Dal primo momento, abbiamo operato in sinergia con Roma Tre, credendo nell’importanza della divulgazione scientifica e nell’empowerment socioculturale, che passa dalle migliori opportunità formative” ha dichiarato Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio XI.

“La collaborazione con le istituzioni territoriali rappresenta una delle caratteristiche specifiche del nostro Ateneo. Un Ateneo di livello internazionale ma sempre attento a sviluppare e incrementare sinergie virtuose con la città e con il territorio circostante.

In particolare, la sottoscrizione di questo accordo con il Municipio XI rappresenta la formalizzazione di attività già avviate che vogliamo sviluppare in modo più sistematico e costituisce un’opportunità per gli studenti e le studentesse che potranno svolgere tirocini formativi e partecipare a percorsi di orientamento al lavoro nell’ambito del Municipio.

L’accordo prevede, inoltre, la realizzazione di iniziative e progetti nell’ambito della divulgazione scientifica, della transizione ecologica ed energetica, dell’innovazione tecnologica e digitale con particolare riferimento all’ambiente e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030”, ha dichiarato il prof. Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università Roma Tre.

Il Protocollo avrà una durata di tre anni e prevede la possibilità di essere rinnovato. Le attività congiunte si concentreranno anche sulla gestione del territorio e l’innovazione tecnologica, con una particolare attenzione ai parchi e agli spazi verdi del Municipio XI.

Per ulteriori informazioni:

Municipio Roma XI

Tel. 06 69615202 – 203

presidenza.mun11@comune.roma.it

Contatti stampa Università degli Studi Roma Tre

Ufficio Comunicazione

Alessia del Noce – 339 5304817

Alessandro Santelli – 328 108 9731

Marco Barbieri – 335 8773517

ufficio.comunicazione@uniroma3.it

