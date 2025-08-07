Acilia Sud-Dragona: lunedì 11/08 si inaugura la nuova stazione della MetroMare

Ormai ci siamo. Dopo anni di attesa, ritardi, cantieri sospesi e promesse politiche, lunedì 11 agosto sarà finalmente tagliato il nastro della nuova stazione ferroviaria Acilia Sud-Dragona, quattordicesima fermata della tanto discussa MetroMare, l’ex Roma-Lido.

Per i pendolari del X Municipio, abituati a convivenze quotidiane con disservizi e vagoni stracolmi, è una notizia che profuma di sollievo. Un’infrastruttura che, pur con anni di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, amplia l’offerta di mobilità in una delle aree più densamente popolate del quadrante sud-ovest della Capitale.

“Quella di lunedì sarà una giornata importante. Questa è un’opera fortemente attesa dai cittadini, che purtroppo ha subìto diverse problematiche in passato. Con Acilia Sud-Dragona ampliamo il servizio della Roma-Lido, coprendo un’area rimasta troppo a lungo priva di collegamenti adeguati”, ha dichiarato Fabrizio Ghera, assessore regionale ai trasporti.

In attesa del resto del puzzle

Ma l’inaugurazione di Acilia Sud non è che un pezzo del mosaico. I cittadini, giustamente, ora chiedono continuità: più treni, più fermate, più servizi.

Proprio su questo punto Ghera ha rassicurato: “In autunno partiranno i cantieri per le nuove stazioni Torrino-Mezzocammino e Giardino di Roma, un segnale chiaro della volontà della Regione Lazio di accelerare l’ammodernamento della MetroMare e garantire il diritto alla mobilità”.

Passerelle, parcheggi e… attese

Intanto, attorno alla nuova fermata i cantieri non si fermano. In via di completamento la passerella pedonale che collegherà la stazione al cuore del quartiere Dragona, mentre sono in corso le opere per realizzare oltre 340 nuovi stalli di parcheggio: 92 in via dei Romagnoli, 249 in via Umberto Lilloni. Servizi essenziali per evitare che la nuova infrastruttura si trasformi nell’ennesimo nodo congestionato.

Manca invece ancora un aggiornamento ufficiale sull’attesissimo arrivo dei 20 nuovi treni destinati a rafforzare la linea. Un nodo fondamentale, perché senza materiale rotabile sufficiente le nuove stazioni rischiano di diventare belle scatole vuote.

Il ritorno del CAF MA 300

Una notizia positiva arriva però dal fronte manutenzioni: è tornato in servizio il sesto treno CAF MA 300, completamente revisionato negli impianti di Piacenza.

Il convoglio, operativo dal 6 agosto, si aggiunge ai cinque già in circolazione, portando a sei i treni CAF ristrutturati in servizio, più due MA 200 ancora attivi. Un altro CAF è invece ancora fermo per manutenzione.

