Acqua & Sapone Gruppo Bubbles ha aperto il suo 50° negozio a Roma

Acqua & Sapone Gruppo Bubbles ha festeggiato l’apertura del suo 50° negozio a Roma, nel V Municipio: un traguardo importante nel percorso di crescita del brand nella capitale.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita, che si è tenuta il 29 gennaio 2025, ha avuto luogo presso il negozio situato nel Centro Commerciale Casilino – Via Casilina.

La prima apertura è stata alle ore 8:30, ma l’evento ufficiale con il taglio del nastro si è tenuto alle 12 con la disponibilità dell’Assessore al Commercio del Municipio Roma V Marco Ricci e del Consigliere Claudio Poverini.

«La presenza – sottolinea nel comunicato Acqua & Sapone Gruppo Bubbles – dell’Assessore Marco Ricci, è simbolo dell’attenzione verso le realtà locali, rappresenta un motivo di grande onore per Acqua & Sapone, che da sempre si impegna a essere parte integrante della comunità. Ogni punto vendita è pensato per essere di prossimità, sia geografica che emozionale, offrendo alla clientela un assortimento variegato di prodotti per la cura della casa e della persona, a prezzi convenienti.

L’inaugurazione è un’occasione speciale per celebrare con clienti e partner questo importante traguardo, nonché per offrire un momento di festa che sottolinei la crescita di Acqua & Sapone a Roma e l’impegno nel continuare a servire al meglio la città».

