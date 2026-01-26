Addio a KastaDiva: identificato il corpo a Colle Salario, era la nota drag queen Bruno Gagliano

La scoperta era avvenuta all’alba di sabato 25 gennaio 2025, quando una residente di un condominio a Colle Salario, aprendo la finestra per uscire sul balcone, si era trovata davanti un uomo vestito di nero, privo di vita.

Le indagini e l’esame autoptico hanno rimosso ogni dubbio: Bruno Gagliano è precipitato dal piano superiore, dove risiedeva, in un ultimo, drammatico gesto volontario.

Il talento di KastaDiva

Sebbene avesse appeso al chiodo parrucche e paillettes da qualche tempo per dedicarsi interamente alla carriera di truccatore professionale, il segno lasciato da Bruno nelle notti romane era indelebile.

Come KastaDiva, era stato una colonna portante del Muccassassina, celebrato per la perfezione tecnica dei suoi make-up e per un’umanità che andava oltre il palcoscenico.

L’addio di Imma Battaglia

Le testate social della discoteca e i profili dei leader del movimento si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Imma Battaglia ha affidato a un post un ricordo intimo e doloroso:

«Ricordo di lui la giovinezza, l’allegria che sapeva portare a tutti. Bruno non è riuscito a sopravvivere alla pesantezza di una vita dolorosa che in qualche modo lo ha sempre accompagnato. Ti ricorderò a colori, come i personaggi che interpretavi».

Il dramma interiore

Dietro le trasformazioni spettacolari e la capacità di far sorridere il pubblico, Bruno nascondeva una fragilità che, negli ultimi tempi, si era fatta più acuta.

L’autopsia ha confermato la dinamica della caduta, escludendo il coinvolgimento di terze persone e chiudendo il caso dal punto di vista giudiziario, ma aprendo un vuoto profondo tra i colleghi e gli amici che lo descrivono come un “artista della luce e del colore”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.