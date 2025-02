Addio ad altri 22 alberi a Ostia Antica: abbattuti per l’invasione della cocciniglia

Un silenzioso addio sta per consumarsi lungo via Capo Due Rami, la strada che si affaccia sul Castello di Giulio II. I maestosi pini, che per decenni hanno vegliato su Ostia Antica, sono ormai spettri di se stessi: rami secchi, chiome ingrigite, tronchi segnati dal tempo e dal morbo che li ha condannati.

La cocciniglia tartaruga, parassita letale e invisibile, ha inferto il colpo di grazia, costringendo il Comune a prendere una decisione dolorosa ma inevitabile: abbatterli.

Non saranno i soli a cadere. Anche i pini di via Ponte delle Memorie subiranno la stessa sorte. Già nel 2022 i loro rami apparivano sottili e svuotati, come dita protese verso il cielo in un ultimo, disperato tentativo di resistere. Ma la battaglia era già persa.

La lotta al parassita e i ritardi nei trattamenti

Dal 2021 è stato introdotto un protocollo fitosanitario che prevede l’iniezione di un insetticida direttamente nel tronco degli alberi colpiti. Tuttavia, il via libera ai trattamenti è arrivato quando il danno era già avanzato.

Gli studi condotti dall’Università della Tuscia hanno dimostrato che la cura deve essere ripetuta ogni anno per avere efficacia. Un impegno economico considerevole per l’amministrazione comunale, ma anche un investimento indispensabile per salvaguardare il verde pubblico.

Purtroppo, per molti alberi di Ostia Antica l’intervento è arrivato troppo tardi. La cocciniglia ha ormai fatto strage e l’unica soluzione resta il taglio. L’elenco delle vittime è lungo: saranno 22 gli alberi abbattuti, tra cui 21 pini e una quercia.

Un futuro senza pini? Le nuove piantumazioni

Il vuoto lasciato da questi maestosi alberi sarà difficile da colmare, ma il regolamento del verde impone una sostituzione. Entro un anno, dovranno essere piantate nuove essenze arboree, anche se difficilmente riusciranno a restituire il fascino e l’ombra dei secolari pini romani.

Intanto, i cittadini assistono con amarezza a un’altra ferita nel paesaggio urbano. Ostia Antica perde così un pezzo della sua identità verde, mentre la battaglia contro la cocciniglia tartaruga prosegue, con la speranza che in futuro si possa intervenire prima che sia troppo tardi.

