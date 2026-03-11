Addio al trenino delle Laziali: entro marzo la gara per la nuova Tranvia Termini-Tor Vergata

La storica ferrovia concessa che dal 1916 accompagna i romani lungo la via Casilina si prepara a svestire i panni del “vecchio trenino” per indossare quelli tecnologici della Linea G.

Il cronoprogramma è ormai tracciato: la commissaria straordinaria Maria Lucia Conti ha firmato l’ordinanza definitiva, dando il via libera a un appalto da 268 milioni di euro.

Il bando di gara, che segnerà il punto di non ritorno per la trasformazione della tratta Termini-Giardinetti-Tor Vergata, sarà pubblicato dal Campidoglio entro il 31 marzo.

Non sarà una corsa breve. Se i primi piani parlavano di tre anni di lavori, i nuovi documenti ufficiali alzano l’asticella: serviranno almeno 1.440 giorni (circa quattro anni) per completare il “lotto base”, che include la nuova infrastruttura e i depositi di Centocelle.

L’investimento massiccio punta a trasformare un cimelio del passato in una tranvia moderna capace di connettere il cuore della Capitale con il polo universitario e il campus di Tor Vergata, aggiungendo 3,6 chilometri di nuovi binari e otto stazioni inedite.

Mentre la politica guarda al 2030, i pendolari devono fare i conti con un presente fatto di navette sostitutive.

La linea è ferma dal 4 marzo, paralizzata da un incidente all’altezza di Ponte Casilino.

Il dilemma è atroce: ha senso riaprire la ferrovia per soli tre mesi, visto che a giugno i binari verranno smantellati per far posto ai cantieri? Atac assicura di voler riattivare i convogli per un ultimo “saluto” al quartiere, ma l’incertezza regna sovrana tra chi ogni giorno sfida il traffico della Casilina sui bus sostitutivi.

Nonostante l’entusiasmo per la modernizzazione, il progetto definitivo porta con sé alcune criticità che fanno discutere i tecnici.

Per superare le storiche strettoie di via Giolitti e della stessa via Casilina, la nuova Linea G rinuncerà in alcuni tratti al doppio binario.

Risultato? In quei punti il tram dovrà viaggiare a binario unico, costringendo i mezzi a fermarsi e attendere il via libera per far passare chi arriva dalla direzione opposta.

Una soluzione “di compromesso” che rischia di diventare il tallone d’Achille della frequenza delle corse in una delle zone più popolose della città.

